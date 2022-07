Emiliano Pinsón reveló que sufre la enfermedad de Parkinson: "No pienso retirarme"

“me hice un estudio del sueño, me dio mal, pero yo me seguía sintiendo bastante mal. Me voy de vacaciones con mis hijos y no estaba bien, me hice un estudio más, me sentía raro físicamente. Voy al Fleni, hago unos ejercicios que me dan y me diagnostican Parkinson en febrero del año pasado y ahí entendí todo”, detalló.