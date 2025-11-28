Emiten alertas por sudestada y posibles anegamientos en la Ciudad y el conurbano
Tanto el Servicio de Hidrografía Naval como el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta por sudestada, lo que implica que zonas costeras de la Ciudad y el conurbano bonaerense.
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió una alerta por la crecida en el Río de la Plata a causa de una sudestada, que afectará a la costa de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y la zona costera norte y sur del conurbano bonaerense, especialmente durante las primeras horas de este sábado.
De acuerdo al organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el pico máximo de la crecida se espera hacia las 2:30 horas de la madrugada, cuando el nivel del río medido en el Puerto de San Fernando alcanzaría los 2,90 metros de altura.
Las alturas de referencia pronosticadas en San Fernando se replicarán aproximadamente una hora después en Tigre y en la primera sección del Delta, con potencial de anegamiento en las calles costeras, sectores de Rincón de Milberg y otros puntos de la región.
El SMN también alertó sobre la crecida del Río de la Plata
La alerta fue ratificada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre “la presencia de un sistema de alta presión sobre el norte de Patagonia y una baja presión en el Atlántico, van a provocar la canalización del viento sobre del Río de la Plata”.
“Como consecuencia de esta situación se intensificará el viento del sudeste hacia la tarde-noche y generará un incremento del nivel del río”, por lo que este organismo “emitió un alerta por crecida para el Río de la Plata, CABA, zona costera norte y sur del conurbano bonaerense”, según se explicó en redes sociales.
Recomendaciones ante la crecida del Río de la Plata
Ante el pronóstico de crecida, se recomienda a los vecinos de las zonas costeras tomar las siguientes precauciones:
- Evitar sacar la basura hasta que baje el nivel del agua.
- No acercarse a postes ni cables caídos.
- No circular por calles ni zonas anegadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario