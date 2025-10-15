"En shock": otra alumna del Colegio Guadalupe habló del horror tras la explosión en la clase de química
El terrible episodio tuvo lugar en la institución educativa mencionada, ubicada en Palermo. Hay varios estudiantes en estado de gravedad.
En un incidente ocurrido este miércoles en el Colegio Guadalupe de Palermo, cuatro estudiantes resultaron heridos a raíz de una explosión durante una clase de química. Cabe señalar que este suceso marca el segundo evento de este tipo en menos de una semana, luego de un caso similar reportado en una escuela de Pergamino.
Tras el estallido, las autoridades del colegio actuaron con celeridad, dando aviso a la Policía. En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría Vecinal 14-A arribaron al lugar e, inmediatamente, se solicitó la presencia del SAME para la atención y el traslado de los heridos. El adolescente de 16 años, quien sufrió las consecuencias más graves del impacto, fue derivado al Hospital Gutiérrez con quemaduras en el rostro y el tórax.
Tras ello, algunos de sus compañeros compartieron su testimonio: "El chico se quemó todo, había chicos afectados que se quemaron todos, estaban en llamas y salieron corriendo. Fue muy shockeando. Quedé en shock", contó una de las alumnas de la institución educativa palermitana.
"Estábamos todos asustados. Ahora estamos preocupados, queremos saber qué está pasando con nuestros compañeros, porque es gente que vemos todos los días, gente que conocemos y es muy fuerte", agregó, en torno a los heridos, de los cuales algunos presentan gravedad.
Tras recordar que, hace algunos días, hubo un episodio similar en un colegio de Pergamino, la adolescente indicó: "Tendrían que cortar con el fuego en las escuelas, porque no queremos que haya más heridos". Y agregó: "Supuestamente estaba todo bajo control, pero el chico se quemó todo, estaba rojo, pobrecito. Nos sentimos todos muy mal. Era un vasito que tenía fuego y lo hacían como en colores", explicó.
El otro dramático testimonio de un alumno: "Un chico se prendió fuego de pies a cabeza"
“Estaban haciendo un experimento y la mesa explotó. Un chico se prendió fuego de pies a cabeza”, contó Federico, alumno de tercer año, quien fue testigo de toda la dramática secuencia y conoce a Lucas Catillo, uno de los heridos. “Estaba al lado mío y vi que se prendió fuego entero. Es conocido, estamos todos muy conmocionados”, pronunció.
Según su relato, al momento de la explosión los alumnos “estaban manipulando alcohol y fuego” y, si bien había profesores presentes, “no hubo ningún tipo de precaución” con el experimento. “No había matafuegos ni extintor, nada, fue un peligro total”, expuso Federico en diálogo con los medios desde la puerta del Colegio Guadalupe de Palermo.
El joven contó que, tras la explosión y al ver la gravedad del estado de Lucas, “un profesor fue a buscar un guardapolvo y se lo tiró encima, porque el alcohol no se apagaba con agua. Otro profesor también se tiró encima de él”.
Federico contó además que los alumnos de tercer año suelen hacer experimentos y manipular fuego dentro del laboratorio de química, pero nunca combinado con alcohol, al menos en su grado. “Cuando empezó el año nos dieron una planilla con las medidas de seguridad que teníamos que tener, pero nada más que eso”, indicó.
