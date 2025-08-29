EN VIVOEl clima
En vivo la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires y todo el país: minuto a minuto las lluvias y ciclogénesis
Todos los fines de agosto se produce la tormenta de Santa Rosa: lluvias y vientos fuertes. Qué pasará en el AMBA según el Servicio Meteorológico Nacional.
Según la creencia popular, este fenómeno de lluvias, vientos fuertes y granizo se produce alrededor del 30 de agosto, cinco días antes o cinco días después, coincidiendo con el día de Santa Rosa de Lima.
Desde el punto de vista meteorológico, no es una tormenta única, sino un período de alta inestabilidad climática que ocurre anualmente. Se debe al choque de las masas de aire frío del invierno con el aire cálido y húmedo que empieza a llegar con la primavera. Este encuentro genera el ambiente perfecto para tormentas intensas.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los pronósticos indican que las lluvias más fuertes y el temporal se esperan para las últimas horas de este viernes 29 de agosto y la madrugada del sábado 30.
Para los pronosticadores del clima, entre ellos el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es casi un hecho el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la mano de la Tormenta de Santa Rosa, que vendría junto con una ciclogénesis, por lo que las precipitaciones podrían ser fuertes.
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, algo que volvería a cumplirse este año.
