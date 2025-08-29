En vivo la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires y todo el país: minuto a minuto las lluvias y ciclogénesis

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Para los pronosticadores del clima, entre ellos el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es casi un hecho el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la mano de la Tormenta de Santa Rosa, que vendría junto con una ciclogénesis, por lo que las precipitaciones podrían ser fuertes.

Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, algo que volvería a cumplirse este año.