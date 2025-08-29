Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buenas condiciones del clima para el cierre de la semana en el AMBA.
A la espera del desmejoramiento que vendría con el Día de Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierre con el mismo clima primaveral que viene transitando desde el inicio.
De esta manera, el pronóstico del tiempo del SMN espera que el viernes tenga neblinas en la madrugada y mañana, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 11 y 20 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.
El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.
A su vez, el SMN también anticipa tormentas aisladas para la madrugada y mañana del lunes, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado.
