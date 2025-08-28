Tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis y lluvias de 50 mm en Buenos Aires: cuándo se larga según cada informe

"El mes de agosto se despide con características muy poco habituales: acumulados pluviales que marcan registros históricos en distintas regiones de la Argentina", anticipa el portal especializado.

Cuándo llega la ciclogénesis, con lluvias y tormentas en el AMBA

Por un lado, el SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.

smn (32) El pronóstico de lluvias y tormentas en el AMBA. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.

A su vez, el SMN también anticipa tormentas aisladas para la madrugada y mañana del lunes, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado.

Meteored, en tanto, no presenta probabilidad de precipitaciones para el sábado 30 de agosto. El sitio especializado espera que la ciclogénesis arranque el sábado en el centro del país, y que el domingo llegue a Buenos Aires, con "registros estimados rondarían entre 40 mm y 50 mm, aunque no se descarta que en forma puntual puedan alcanzarse valores superiores".

El pronóstico de este portal especializado prevé para el AMBA lluvia entre débil y moderada desde las 8 de la mañana del domingo 31 de agosto y hasta las 12 del mediodía del lunes, jornada que sí tendría tormentas en horas de la madrugada.

meteored (8) El pronóstico de lluvias en el AMBA de Meteored.