Tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis y lluvias de 50 mm en Buenos Aires: cuándo se larga según cada informe
Se afianza la llegada de las lluvias y tormentas en el AMBA, pero varía la fecha en que se concrete, según el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored.
Para los pronosticadores del clima es casi un hecho el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la mano de la Tormenta de Santa Rosa, que vendría junto con una ciclogénesis, por lo que las precipitaciones podrían ser fuertes.
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, algo que volvería a cumplirse este año.
A la espera del desmejoramiento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la semana cierre con el mismo clima primaveral que viene transitando desde el inicio: el viernes tendría neblinas en la madrugada y mañana, con cielo mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 11 y 20 grados.
Si bien el portal especializado Meteored mantiene sus pronósticos de ciclogénesis para el AMBA, difiere del SMN sobre cuándo efectivamente se largarán las precipitaciones en la Ciudad y el conurbano.
"El mes de agosto se despide con características muy poco habituales: acumulados pluviales que marcan registros históricos en distintas regiones de la Argentina", anticipa el portal especializado.
Cuándo llega la ciclogénesis, con lluvias y tormentas en el AMBA
Por un lado, el SMN mantiene sus pronósticos de precipitaciones para el sábado. La jornada se presenta con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado de temperaturas de entre 12 y 20 grados.
El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.
A su vez, el SMN también anticipa tormentas aisladas para la madrugada y mañana del lunes, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado.
Meteored, en tanto, no presenta probabilidad de precipitaciones para el sábado 30 de agosto. El sitio especializado espera que la ciclogénesis arranque el sábado en el centro del país, y que el domingo llegue a Buenos Aires, con "registros estimados rondarían entre 40 mm y 50 mm, aunque no se descarta que en forma puntual puedan alcanzarse valores superiores".
El pronóstico de este portal especializado prevé para el AMBA lluvia entre débil y moderada desde las 8 de la mañana del domingo 31 de agosto y hasta las 12 del mediodía del lunes, jornada que sí tendría tormentas en horas de la madrugada.
