Encierro en comisarías del país: en los últimos años creció un 145%

“Comisarización” del encierro penal

En las cárceles ya no hay espacio y muchos detenidos cumplen su condena en las comisarías. Esto genera graves problemas para los oficiales de policía que, tal como relatan en las inspecciones, no quieren y no están preparados para albergar tantos detenidos, según el informe del Comité.

Otro problema es el Régimen de Aislamiento en las cárceles, llamada la "prisión dentro de la prisión". Un régimen de sanciones que se propaga cada vez más. Hay personas que permanecen aisladas totalmente en celdas muy muy pequeñas durante meses vulnerando todo tipo de normativa nacional e internacional.

En Argentina, el encierro penal tiene una derivación particular: el grave hacinamiento de las comisarías en la mayor parte del país. Por la falta de plazas penitenciarias, en la mayoría de las provincias muchas personas privadas de la libertad permanecen meses, años y en algunos casos cumplen hasta la totalidad de la condena en comisarías que deberían ser para estadías breves.

Alarmante crecimiento de detenidos y condenados en comisarías en todo el país

Entre 2016 y 2023 la población en comisarías creció el 145 por ciento, casi el triple del incremento en unidades penitenciarias para ese mismo lapso que alcanzó el 48,5 por ciento.

Al 31 de diciembre del 2023 se encontraban alojadas 13.287 personas en comisarías, sub comisarías, alcaidías y otro tipo de dependencias policiales del país. En 2016 había 5422 personas alojadas por lo que la privación de la libertad en ese ámbito creció un 145 por ciento y en las cárceles un 48,5 por ciento.

Muchas dependencias policiales deben refuncionalizar espacios que tenían para otros fines tales como oficinas, cocinas, pasillos o patios.

En relación a las deficiencias de mantenimiento e higiene, se registraron personas alojajadas con cuadros infecciosos severos producto de la presencia de plagas, hongos, entre otras afectaciones a su salud.

En algunas provincias se registran niveles de alojamiento similares entre el ámbito penitenciario y el policial.

Esta situación está en sintonía con la mayoría de las reformas legislativas regresivas en materia penal.

Régimen de aislamiento

En los últimos años, en nuestro país, el uso del aislamiento solitario se ha incrementado significativamente en las cárceles. Se trata de un régimen que consiste en alojar a una persona durante varios días en una celda muy reducida.

Las normas internacionales establecen que nadie debe estar en ese régimen más de 15 días ininterrumpidos. Este criterio ha sido incorporado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Situaciones de extremas gravedad

El Comité en sus inspecciones detectó situaciones de extrema gravedad y confinamientos que se prolongan durante meses.

Además, detectó:

un uso extendido e indiscriminado de este régimen • personas que permanecen en esas celdas 22 horas diarias

sanciones informales, sin registro y sin cumplir con las pautas de los procedimientos administrativos correspondientes

personas que no saben cuáles son las razones de su permanencia en estos espacios

personas bajo ese régimen por motivos no previstos en la ley

no tienen ventilación natural y/o artificial

no poseen espacio de circulación

Debido a que la mayoría fueron diseñadas como “celdas secas”, las personas hacen sus necesidades básicas en bolsas o botellas ya que el personal no acude ante sus solicitudes

El Comité advierte que el aislamiento es un recurso extremo, aplicable de manera excepcional y que se debe recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos

Las celdas de aislamiento que no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad deben ser clausuradas