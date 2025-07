Mendoza: un hombre en situación de calle murió de frío por no abandonar a su perro

El 26 de mayo, María notó que Juan estaba en mal estado. “Estaba agitado, no respiraba bien, tenía los ojos llenos de lagañas, no podía sentarse solo”, relató. A pesar de las insistencias de vecinos y preventores, Juan se negaba a ser trasladado porque no quería separarse de Sultán. Finalmente, aceptó ir al hospital cuando María le prometió que cuidaría del animal en su propia casa.

El cuadro de Juan era grave: sufría EPOC, neumonía y un problema cardíaco. Fue derivado al hospital Scaravelli de Tunuyán, donde murió solo, lejos de sus conocidos, sin que su hijo –también en situación de calle– pudiera ser localizado.

Perro Juan frío Juan eligió a su perro y murió de frío en Mendoza: una historia de amor y lealtad. Foto: gentileza diario Los Andes.

Desde el Gobierno provincial argumentaron que Juan no quería ir a un albergue, pero María aseguró que las condiciones de los refugios no eran adecuadas. “No lo dejaban entrar con el perro y cuando lo hicieron, lo golpearon. A veces venía con moretones”, denunció.

“Pasé varios días con él en mi casa, le armé una casita, le llevé el colchón sucio de Juan para que no lo extrañara”, contó María. Sin embargo, como ya tenía otros animales rescatados, decidió buscarle una familia. Finalmente, la hija de los dueños de un kiosco de la zona, que conocía a Juan y a Sultán desde hacía tiempo, adoptó al perro.

“Ahora duerme calentito, con un abrigo azul, en un sillón de su nueva casa. Le dije a Juan que estaba cumpliendo mi promesa: que Sultán tuviera un buen hogar”, afirmó.

María concluyó emocionada: “Juan no tenía nada, pero tenía un amigo y tenía valores. Dio la vida por su perro”.