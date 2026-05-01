Prisión perpetua para femicida del country de Salta: habló la familia de la víctima

Las últimas palabras del femicida del country de Salta antes de la condena

crimen country salta José Figueroa, en el banquillo de los acusados por el femicidio de su esposa. Foto: La Gaceta.

Antes de la lectura del veredicto, Figueroa ejerció su derecho a las últimas palabras y pidió perdón a la familia de la víctima, a sus propios familiares y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”.

“Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó.

Algo similar había expresado el viernes pasado durante una de las jornadas del juicio oral en la ciudad judicial de Salta. Tras la ronda de testigos, el acusado pidió la palabra para transmitir un mensaje personal, no una declaración formal, según aclaró ante los jueces.

“No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos. Por más que escuché muchas cosas, son mis hijitos. Todos los días los extraño", arrancó Figueroa.

José Eduardo Figueroa El acusado por el femicidio de Mercedes Kvedaras pidió perdón a sus hijos y familiares.

Entre lágrimas, el acusado reconoció: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón, son mis hijitos”.

Figueroa también pidió disculpas a la familia de Mercedes Kvedaras y a quienes se hicieron cargo de sus hijos tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el imputado manifestó confusión acerca de su situación actual al asegurar: “No puedo entender lo que estoy viviendo”. No obstante, se negó a hablar sobre el día del crimen, tras hacer referencia a que la declaración que brindó sobre los hechos “es lo que pasó”, y que no repetiría el relato.

Sobre la relación con la víctima, Figueroa describió: “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”. Y continuó: “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”.

A pesar de esto, el acusado reconoció su responsabilidad ante el tribunal: “Ya estoy pagando, estoy en un lugar impensado para mí, nunca pensé terminar en un lugar así. Me estoy haciendo responsable. Nunca quise evadir esa responsabilidad. Yo tengo que pagar, yo soy el responsable”.

Antes de romper en llanto, Figueroa cerró su exposición con un deseo de paz entre ambas familias: “Rezo todos los días por Mercedes Kvedaras, por la familia Kvedaras, por sus hijitos, para que puedan sanar". En esa misma línea, señaló: “Sé que están todos lastimados y pido que Dios reencuentre a las dos familias, que tengan paz, amor y sabiduría”.

Tras sus palabras, los jueces dispusieron un cuarto intermedio. El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones y la presentación de pruebas en la causa que investiga el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en el barrio privado El Tipal.