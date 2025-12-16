Falleció Kenya, la última elefanta en cautiverio en la Argentina: tenía 44 años

El plan para concretar su traslado comenzó en 2017 e incluyó un extenso proceso de entrenamiento para que pudiera adaptarse a la caja de transporte y colaborar con los controles veterinarios.

“Primero fue necesario conseguir un lugar que estuviera adaptado y que tuviera las condiciones internacionales adecuadas para recibir este tipo de animales. Luego vino todo lo relacionado con la logística y el entrenamiento previo con el animal, para lograr su certificado veterinario internacional”, explicó en su momento el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, en un anuncio oficial del gobierno de Mendoza.

Kenya, una vida en cautiverio

El recorrido, de unos 3600 kilómetros, se inició el 4 de julio y se realizó en caravana, acompañada por su cuidador y dos veterinarios especializados.

Tras varios días de viaje, Kenya llegó al santuario de Mato Grosso con 44 años. Su traslado marcó el fin de 136 años de cautiverio de elefantes en la Argentina.

En ese espacio compartió sus últimos días con Pupy, la elefanta trasladada desde el ex Zoológico de Buenos Aires —actual Ecoparque porteño—, que había pasado 32 años en cautiverio y murió a comienzos de octubre.