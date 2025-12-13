Descubrí Salta 2026: el pueblo en altura lleno de paisajes y con riqueza histórica

A lo largo de sus senderos, el parque protege cuatro ecosistemas distintos, desde sierras secas hasta alturas de más de 5.000 metros. Es un punto ideal para el avistaje de fauna y la fotografía paisajística.

Payogasta 2.webp

El río Calchaquí atraviesa el valle con su cauce serpenteante. En temporada de lluvias, el caudal crece y convierte el entorno en un verdadero espectáculo natural. A orillas del río, los viajeros pueden disfrutar de un camping equipado con asadores, piletones artificiales, juegos para chicos, gimnasio al aire libre y canchas de beach vóley y fútbol tenis.

Quienes buscan adrenalina encuentran en Payogasta múltiples propuestas:

Trekking con observación de flora y fauna.

Recorridos en mountain bike por la mítica Ruta Nacional N°40.

Travesías en cuatriciclos y 4x4 por caminos rurales y senderos de montaña.

Con paisajes majestuosos, propuestas para todas las edades y el encanto propio de los pueblos andinos, Payogasta se presenta como un destino que combina aventura, descanso y cultura.

La gastronomía local sorprende con platos elaborados con ingredientes de la zona: cordero asado, locro, cazuela de cabrito, queso de cabra con dulce de cayote, tomates secos y el infaltable pimentón.

Durante julio, la comunidad celebra la Fiesta Provincial del Pimiento, con elección de reina, comidas regionales y un cierre a pura música popular. Es una oportunidad única para conocer la cultura local desde adentro.

En Payogasta hay hosterías con encanto, algunas con propuestas gourmet y actividades vinculadas a la vida rural. También se puede elegir entre paradores, campings y casas de familia que abren sus puertas a los viajeros.

Dónde queda Payogasta

Payogasta es un pueblo en la provincia de Salta, Argentina, ubicado en el departamento de Cachi, a unos 15 km al norte de la ciudad de Cachi. Se encuentra en la región de los Valles Calchaquíes, a orillas del río Calchaquí y es parte del circuito turístico de la Ruta Nacional 40.

Cómo llegar a Payogasta

Para llegar a Payogasta desde la ciudad de Salta, se puede tomar un colectivo o auto. La forma más rápida es en auto, con un viaje de aproximadamente 2 horas y 43 minutos. Si prefieres el autobús, la duración es de alrededor de 4 horas y el costo es de $12400.

En auto:

Desde la ciudad de Salta, toma la Ruta Nacional 68 hasta El Carril.

Desde El Carril, toma la Ruta Provincial 33 hacia el oeste.

Atraviesa la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones.

Continúa por la Ruta Nacional 40 hacia el sur hasta llegar a Payogasta.

En autobús: