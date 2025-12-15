Escapada por Argentina: el pueblo casi inhóspito cerca de Mendoza que convoca a turistas con su fiesta
Un destino en el que el turista pasa una noche y entiende que hay lugares que no necesitan más que seguir existiendo para tener sentido.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En el oeste de la provincia de La Pampa, donde la pampa seca empieza a parecerse al desierto, existe Puelches, un pueblo que apenas se menciona en los mapas oficiales. Para llegar hay que atravesar un camino de tierra que recorre 80 kilómetros entre pastizales. Pero para los turistas, vale la pena cada minuto.
Qué se puede hacer en Puelches
El pueblo cuenta con menos de 200 habitantes permanentes. Las casas son de material, bajas, con techos de chapa y grandes tanques australianos porque el agua llega por cisterna. Hay una escuela que tiene 18 alumnos en total, una capilla, un municipio que abre medio día y un almacén que también vende nafta. En verano la temperatura pasa los 40° y en invierno puede bajar a varios grados bajo cero.
El lugar se llama Puelches y está a 280 metros sobre el nivel del mar, en el departamento Curacó. Fue fundado en 1907 como parada del ferrocarril que nunca llegó a completarse, por eso la estación abandonada sigue siendo el edificio más grande del pueblo.
En Puelches no hay hospedaje formal, pero cualquiera que llegue perdido termina invitado a dormir en alguna casa o en el salón del club. Los domingos se juntan a jugar cartas o a hacer tortas fritas. El paisaje es plano hasta donde alcanza la vista, y al atardecer el cielo se vuelve rojo intenso sobre el horizonte infinito.
La fiesta más importante es el 19 de marzo, por San José: misa, desfile de gauchos y un asado comunitario que reúne a gente de todos los puestos cercanos. El resto del año reina el silencio, roto solo por el viento y, de vez en cuando, el ruido de un camión que cruza rumbo a Mendoza o Neuquén.
No tiene paisajes espectaculares ni ruinas históricas, solo campo abierto, gente dura y la sensación de estar realmente en el medio de la nada argentina. El turista que pasa una noche ahí entiende que hay lugares que no necesitan más que seguir existiendo para tener sentido.
Dónde queda Puelches
Se encuentra sobre la RP 15, la RP 107 y la RN 152, a 272 km de la capital provincial Santa Rosa, y a 893 km de Buenos Aires. Ubicada en el oriente del departamento Curacó, y al término de la cuenca Desaguadero-Salado, antes de concluir el curso del Río Colorado.
Cómo llegar a Puelches
A Puelches se puede acceder por la ruta nacional N°152 que sube hasta General Acha y se empalma con la RN N°35, luego de dejar atrás el parque nacional Lihué Calel. Siguiendo ese camino se llega desde Puelches hasta Santa Rosa, luego de recorrer 261 kilómetros. También desde la localidad, parte la carretera provincial N°106 conecta a La Pampa con Río Negro, con paso en Gobernador Duval.
