Escapada por Argentina: el pueblo casi inhóspito cerca de Mendoza que convoca a turistas con su fiesta

La fiesta más importante es el 19 de marzo, por San José: misa, desfile de gauchos y un asado comunitario que reúne a gente de todos los puestos cercanos. El resto del año reina el silencio, roto solo por el viento y, de vez en cuando, el ruido de un camión que cruza rumbo a Mendoza o Neuquén.

No tiene paisajes espectaculares ni ruinas históricas, solo campo abierto, gente dura y la sensación de estar realmente en el medio de la nada argentina. El turista que pasa una noche ahí entiende que hay lugares que no necesitan más que seguir existiendo para tener sentido.

Dónde queda Puelches

Se encuentra sobre la RP 15, la RP 107 y la RN 152, a 272 km de la capital provincial Santa Rosa, y a 893 km de Buenos Aires. Ubicada en el oriente del departamento Curacó, y al término de la cuenca Desaguadero-Salado, antes de concluir el curso del Río Colorado.

Cartel Puelches El pueblo de Puelches es casi fantasmagórico.

Cómo llegar a Puelches

A Puelches se puede acceder por la ruta nacional N°152 que sube hasta General Acha y se empalma con la RN N°35, luego de dejar atrás el parque nacional Lihué Calel. Siguiendo ese camino se llega desde Puelches hasta Santa Rosa, luego de recorrer 261 kilómetros. También desde la localidad, parte la carretera provincial N°106 conecta a La Pampa con Río Negro, con paso en Gobernador Duval.