Vacaciones de verano en Jujuy: el pueblo en una reserva natural con casas de adobe y tranquilidad
En pleno norte argentino existe un destino que parece detenido en el tiempo, rodeado de selva, ríos cristalinos y cerros cubiertos de verde.
Escapar del ruido y reconectar con lo esencial es posible sin salir del país. Jujuy guarda pequeños tesoros donde la vida transcurre a otro ritmo, entre caminos de tierra, aire puro y paisajes que impactan desde el primer momento. Estos lugares se vuelven aún más atractivos por su clima templado y su atmósfera serena.
Dentro del ramal jujeño, hay un pueblo que se destaca por su entorno natural privilegiado, sus casas de adobe y su comunidad arraigada a la tierra. Rodeado por selva y montañas, este destino invita a caminar, explorar senderos, sumergirse en aguas termales y conocer tradiciones que siguen vivas generación tras generación.
Qué se puede hacer en San Francisco
San Francisco ofrece múltiples actividades para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y las experiencias al aire libre. Sus alrededores están atravesados por senderos, quebradas y ríos que permiten recorrer la selva de las Yungas de forma tranquila o más aventurera.
Entre las experiencias imperdibles se destacan:
Termas del Río Jordán: piletas naturales de color turquesa, con aguas mesotermales ricas en azufre. El acceso es guiado y requiere una caminata de unas cinco horas entre ida y vuelta, disponible entre mayo y noviembre.
Circuito Monteando el Silencio: una travesía exigente por la Quebrada del Toro, que atraviesa selva cerrada y culmina en cascadas imponentes. Solo se realiza con guía.
Cascada La Toma: ideal para refrescarse y disfrutar del entorno, especialmente en los meses más cálidos.
Mirador La Cruz Mayor: ubicado a unos 800 metros por encima de la ruta, ofrece vistas panorámicas del valle y del pueblo.
Además, muchas familias locales ofrecen cabalgatas guiadas, una forma auténtica de conocer la región y su paisaje.
Dónde queda San Francisco
San Francisco se encuentra en el departamento Valle Grande, dentro de la región de las Yungas jujeñas, a unos 165 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está ubicado a 1.484 metros sobre el nivel del mar, rodeado de cerros, ríos y selva pedemontana.
Cómo llegar a San Francisco
Desde la capital jujeña se debe tomar la Ruta Nacional 66, luego empalmar con la Ruta Nacional 34 hasta llegar a Libertador General San Martín. Desde allí, la Ruta Provincial 83 se interna en la montaña, bordeando el río San Lorenzo y atravesando un paisaje cada vez más verde hasta arribar al pueblo.
Para quienes no viajan en vehículo propio, hay un colectivo diario desde la terminal de Libertador hacia Valle Grande, que pasa por San Francisco alrededor de las 11:30 y regresa cerca de las 17:00.
