Vacaciones de verano en Jujuy: el pueblo en una reserva natural con casas de adobe y tranquilidad

Dónde queda San Francisco

San Francisco se encuentra en el departamento Valle Grande, dentro de la región de las Yungas jujeñas, a unos 165 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está ubicado a 1.484 metros sobre el nivel del mar, rodeado de cerros, ríos y selva pedemontana.

Cómo llegar a San Francisco

Desde la capital jujeña se debe tomar la Ruta Nacional 66, luego empalmar con la Ruta Nacional 34 hasta llegar a Libertador General San Martín. Desde allí, la Ruta Provincial 83 se interna en la montaña, bordeando el río San Lorenzo y atravesando un paisaje cada vez más verde hasta arribar al pueblo.

Para quienes no viajan en vehículo propio, hay un colectivo diario desde la terminal de Libertador hacia Valle Grande, que pasa por San Francisco alrededor de las 11:30 y regresa cerca de las 17:00.