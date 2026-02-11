Familiares de efectivos insultaron y escupieron el jefe de la Policía de Santa Fe

En diálogo con C5N, la diputada Amalia Granata, representante por Santa Fe, subrayó que la crisis excede lo salarial: "La Policía en Santa Fe tiene problemas hace mucho tiempo no solo por los salarios sino también por el tema de salud mental. Hay que recordar que son quienes nos cuidan y, además, portan un arma. Lo que hizo estallar todo fue un plus que dio el Gobierno, decidiendo a quién dárselo y a quién no, y no como parte del salario", advirtió. Granata apuntó al rol del Estado en mantener condiciones laborales dignas y a la necesidad de políticas que contemplen tanto los ingresos como la contención emocional de los efectivos, un reclamo que se suma a la histórica falta de recursos en la fuerza provincial.