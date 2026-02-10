El Gobierno Nacional se desentiende de la protesta policial en Santa Fe: "Responsabilidad de cada provincia"

A su vez, pese a la distancia administrativa, el ministro aseguró que no dejarán desamparada a la ciudadanía santafesina ante el cese de patrullaje. “Nuestra responsabilidad es brindarle seguridad a los argentinos. No podemos dejar solos a los santafesinos porque hay un conflicto en una fuerza provincial. Por eso, la ministra Monteola se puso a disposición desde el minuto uno”, prometió.

La intervención de Santilli busca blindar al Gobierno Nacional de posibles réplicas del conflicto en otras provincias, estableciendo que el auxilio federal —coordinado por la ministra de Seguridad— será estrictamente operativo para garantizar el orden público mientras dure la parálisis del servicio local en este febrero de 2026.