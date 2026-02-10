El Gobierno Nacional se desentiende de la protesta policial en Santa Fe: "Responsabilidad de cada provincia"
El ministro Diego Santilli desligó la responsabilidad salarial del Ejecutivo Nacional, apuntó contra sectores "oscuros" de la fuerza provincial y ratificó el envío de apoyo federal.
El Gobierno Nacional rompió el silencio sobre el conflicto que mantiene en vilo a Santa Fe, y en una entrevista televisiva, el ministro del Interior, Diego Santilli, fue categórico al rechazar la metodología de protesta de los agentes santafesinos y al separar las demandas genuinas de posibles maniobras de desestabilización vinculadas a la corrupción interna.
Santilli dejó en claro que la Casa Rosada no intervendrá en la negociación paritaria de una fuerza que no le pertenece, delegando la responsabilidad financiera íntegramente en la provincia.
“La recomposición salarial es una responsabilidad de cada una de las provincias o de quienes administran cada fuerza, como a nosotros nos compete la de las fuerzas nacionales”, argumentó el ministro.
En tanto, el funcionario fue tajante respecto a las formas de la protesta y sentenció: “Nosotros no vamos a adherir a ningún levantamiento de ninguna fuerza. De ninguna manera”.
Aprovechando la consulta de Luis Majul sobre las versiones que vinculan la protesta con grupos que perdieron privilegios o negocios espurios (como el robo de combustible), Santilli pidió firmeza a la justicia local. “Si detrás de esto está la misma banda a la que agarraban de una oreja... si lo dice la vicegobernadora, entonces hay que agarrar a esas personas y meterlas presas. No mezclemos las cosas”, advirtió.
A su vez, pese a la distancia administrativa, el ministro aseguró que no dejarán desamparada a la ciudadanía santafesina ante el cese de patrullaje. “Nuestra responsabilidad es brindarle seguridad a los argentinos. No podemos dejar solos a los santafesinos porque hay un conflicto en una fuerza provincial. Por eso, la ministra Monteola se puso a disposición desde el minuto uno”, prometió.
La intervención de Santilli busca blindar al Gobierno Nacional de posibles réplicas del conflicto en otras provincias, estableciendo que el auxilio federal —coordinado por la ministra de Seguridad— será estrictamente operativo para garantizar el orden público mientras dure la parálisis del servicio local en este febrero de 2026.
