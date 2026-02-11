Pablo Cococcioni prometió una suba salarial para la Policía de Santa Fe y exigió reintegrarse "ya" al servicio

Pablo Cococcioni Pablo Cococcioni reconoció el estrés de la fuerza y prometió mejoras en Salud Mental y salarios.

Marcha atrás con las sanciones y salud mental

En un gesto clave para destrabar el conflicto, el Gobierno confirmó que retrotraerá los pases a disponibilidad dictados el martes, cuando la protesta alcanzó su punto máximo de tensión.

Además de la cuestión económica, se anunciaron reformas estructurales en las condiciones laborales: