Culpan a Felipe Pettinato por la muerte de su médico

"Todos los amigos de él, estamos mal y preocupados. No avanzó la causa para nada. Me parece que esto no es casual, hay algún tipo de intencionalidad. Para mí hay gente de poder detrás de este chico y no es precisamente el padre", sentenció López.

"Le están dando a Felipe una ventaja de cuatro meses. Primero, no hay ninguna prueba. El chico no declaró, no tiene una etiqueta jurídica, no sabés si es imputado, no imputado, si es testigo", agregó el hombre.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo del fiscal Martín Mainardi. La causa fue caratulada hasta el momento como "averiguación de causales de muerte e incendio".

melchor rodrigo

Por ahora Felipe Pettinato no está detenido ni imputado, sino que lleva meses en una clínica psiquiátrica especializada en el tratamiento de adicciones. Su familia, aunque siempre cercana a los medios, decidió no hablar ni dar notas en todo este tiempo.

"Melchor se equivocó en atender a este chico", insistió López, para quien su amigo "se creía Superman, creía que podía con todo y no desechaba ningún desafío" a la hora de tratar pacientes.

"También me consta que al chico este lo quería, que le tenía aprecio y que lo consideraba un amigo. En alguna conversación personal yo le dije que atenderlo a Felipe me parecía peligroso y él me sacó a las patadas", reconoció López.

"Parte de la estrategia de la familia Pettinato es el silencio, que el tiempo pase y que todo se muera. Somos tres o cuatro locos, hermanos de la vida de Melchor, que por vía legal y pacífica vamos a hacer todo lo posible hasta cuando sea para que esto se aclare porque sabemos que lo mataron", aseguró el hombre.

"Fue un asesinato. La única persona que estaba en el departamento era Felipe pero hay otra versión que están investigando, que involucra la aparición de una tercera persona. Esa persona no existe, es una hipótesis inventada", afirmó.