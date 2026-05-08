Felipe Pettinato habló sobre la denuncia por presunta falsificación de recetas médicas: "No lo hice"

Consultado sobre cómo recibió la notificación judicial, explicó que fue a través de la policía y reconoció que aún no mantuvo una reunión formal con su defensa. “No leí el legajo, estoy al tanto de muy poco, así que todavía no tengo nada que decirle al público tampoco por el momento”, afirmó.

Cuando el periodista le preguntó directamente sobre la supuesta maniobra con las recetas, Felipe respondió: “No sé de qué es lo que me acusan realmente”. Ante la insistencia del cronista, quien le aclaró que la acusación apunta a la adulteración de recetas médicas, Pettinato negó cualquier participación: “Esa es la acusación, pero vos me estás preguntando cómo la hacía y demás, pero yo no puedo responder eso porque no lo hacía”.

En ese contexto, también explicó que los medicamentos que consume forman parte de un tratamiento médico regular. “Yo siempre estuve en tratamiento”, aseguró, dando a entender que cuenta con recetas legales.

Más adelante, el entrevistado confirmó que continuará con el tratamiento de rehabilitación ordenado por la Justicia. “Sí, voy a continuar. Es una pauta y además me hace bien”, sostuvo. Y sobre su presente personal, remarcó: “Estoy limpio desde hace mucho tiempo”.

Sobre el final de la nota, le preguntaron por las críticas que recibió tras mostrarse en el cine pocos días después del juicio relacionado con la muerte de Melchor Rodrigo. Lejos de polemizar, Felipe respondió con ironía: “Estuvo buena la película, estuvo buena”.