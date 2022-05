Así quedó el departamento de Felipe Pettinato

felipe pettinato incendio

Las imágenes son realmente impactantes y se puede ver a todos los ambientes cubiertos de hollín: paredes totalmente negras, electrodomésticos quemados, y la estructura de lo que fue un sillón, entre otros detalles.

departamento felipe pettinato

En la serie de fotografías se observa cómo las llamas avanzaron sobre toda la propiedad, incluso en el baño, la cocina y el balcón, donde los vidrios y las ventanas fueron desintegrados por la combustión.

departamento felipe pettinato

departamento felipe pettinato

También se captura la escena de una habitación, tal vez el ambiente menos afectado por el fuego. Se ve una mesa de luz que no se quemó, con los cajones abiertos. Y un desorden de artículos no identificables sobre una cama de dos plazas, con un cobertor que no se prendió fuego.

Hasta ahora los resultados preliminares de la investigación indican que para producirse el incendio se habrían combinado un elemento que causó una llama y un combustible que aceleró la formación del fuego.

departamento felipe pettinato

En el siniestro produjo la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Su cuerpo fue encontrado en el living de la vivienda situada en un piso 22. La autopsia reveló que el deceso se produjo por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar.

departamento felipe pettinato

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo del fiscal Martín Mainardi. La causa fue caratulada hasta el momento como “averiguación de causales de muerte e incendio”. Felipe no se encuentra detenido ni imputado.