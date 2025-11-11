Femicidio de Débora Bulacio en Necochea: Ángel Gutiérrez se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica

La Justicia ahora concentra la búsqueda en el celular de la joven, así como en las herramientas que el acusado habría usado para enterrar el cuerpo y un cobertor de carpa con el que se sospecha trasladó el cadáver desde el camping hasta el área boscosa.

Embed - NECOCHEA: El NOVIO de DÉBORA se NEGÓ a realizarse PERICIAS PSIQUIÁTRICAS

El fiscal que interviene confirmó que el teléfono de Débora aún no fue hallado, pero los mensajes extraídos del celular del imputado serían posteriores al momento estimado del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra para encubrir el femicidio.

Según las pericias preliminares, el asesinato habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo: "En ese rango de horas sucedió todo. El acusado se retiró caminando del camping por el túnel de salida", concluyó.