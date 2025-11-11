Femicidio de Débora Bulacio en Necochea: Ángel Gutiérrez se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica
El principal sospechoso por el crimen rechazó someterse a pericias, mientras que los investigadores incorporaron a la causa chats que revelan agresiones previas y una coartada fallida.
El acusado del femicidio de Débora Bulacio del Valle en la localidad bonaerense de Necochea, Ángel Gutiérrez, decidió acogerse a su derecho de no declarar este martes ante la Justicia, negándose también a cualquier pericia psiquiátrica.
El hombre fue imputado por femicidio doblemente agravado, luego de que el cuerpo de la joven fuera encontrado enterrado en una zona boscosa cercana al lago de Necochea.
A pesar del silencio del imputado, la fiscalía ha logrado incorporar un sólido cúmulo de evidencia en la causa. Entre ellas, se destaca un rasguño visible en el cuello de Gutiérrez, que fue documentado por los peritos, y una serie de chats comprometedores en los que el acusado presuntamente admitía haber golpeado a la víctima con anterioridad.
Los investigadores reconstruyeron el complejo intento de Gutiérrez por montar una coartada. Tras el asesinato, el acusado habría realizado varias llamadas a las 4:30 de la madrugada desde su propio teléfono al celular de la víctima, intentando simular que ella estaba viva; aunque los fiscales sostienen que a esa hora, Débora ya había muerto.
Además, Gutiérrez habría dispersado prendas de la víctima cerca del lugar para desviar la investigación. Las cámaras de seguridad resultaron cruciales para su detención, al mostrar al presunto femicida con una linterna cerca del sitio del hallazgo en horas de la madrugada.
La Justicia ahora concentra la búsqueda en el celular de la joven, así como en las herramientas que el acusado habría usado para enterrar el cuerpo y un cobertor de carpa con el que se sospecha trasladó el cadáver desde el camping hasta el área boscosa.
El fiscal que interviene confirmó que el teléfono de Débora aún no fue hallado, pero los mensajes extraídos del celular del imputado serían posteriores al momento estimado del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra para encubrir el femicidio.
Según las pericias preliminares, el asesinato habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo: "En ese rango de horas sucedió todo. El acusado se retiró caminando del camping por el túnel de salida", concluyó.
Te puede interesar
Dejá tu comentario