Subte: metrodelegados anunciaron una intempestiva medida de fuerza

El gremio también cuestionó el funcionamiento de la infraestructura en estaciones, apuntando contra la falta de accesibilidad, ascensores y escaleras mecánicas fuera de servicio, además del estado de las vías, que definieron como “al borde del colapso”.

Otro de los puntos centrales del comunicado fue la denuncia por la presencia de asbesto en la red. Los trabajadores hablaron de “asbesto cancerígeno” que “contamina, enferma y mata trabajadores y usuarios”, y remarcaron que la situación ya fue advertida por distintos organismos de control.

En ese contexto, los metrodelegados responsabilizaron directamente a la empresa concesionaria y al Ejecutivo porteño. “¿Qué hay detrás de todo esto? Un negocio millonario para la empresa concesionaria EMOVA del grupo Roggio, sostenido con la complicidad del Gobierno de la Ciudad en detrimento de los usuarios y trabajadores de la red y los vecinos de la Ciudad”, expresaron.

Por otra parte, el sindicato denunció que la empresa lleva adelante una “operación” para perseguir y presionar a trabajadores y delegados sindicales. Según afirmaron, en los últimos meses comenzaron a aplicar descuentos salariales que calificaron de “fraudulentos”.

“Como parte de ese plan, en los últimos meses inició un proceso fraudulento de descuentos injustificados e ilegales sobre los salarios de decenas de trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato buscando ‘apretarnos’ para que dejemos de exigir un subte cómodo, eficiente, seguro y barato”, sostuvieron.

Finalmente, remarcaron que la Justicia ya habría ordenado a EMOVA frenar esas medidas, aunque denunciaron que en la última liquidación salarial volvieron a registrarse fuertes descuentos. Según AGTSyP, algunos empleados recibieron recortes equivalentes a entre 10 y 30 días de sueldo, e incluso hubo casos de trabajadores que cobraron “0 pesos” pese a haber cumplido tareas durante todo el mes.