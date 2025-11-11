Femicidio en Necochea: cómo fueron las últimas horas de Débora Bulacio
El fiscal a cargo señaló que el crimen habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. El principal acusado se negó a declarar.
El fiscal que investiga el femicidio de Débora Damaris Bulacio del Valle confirmó nuevos detalles sobre la investigación, que tiene como principal acusado a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, que permanece detenido.
"El cuerpo fue hallado enterrado y completamente vestido. Aún no podemos confirmar la existencia de lesiones hasta contar con el resultado de la autopsia", indicó el funcionario judicial, que que aclaró que la zona donde se realizó el operativo "es muy amplia y con abundante vegetación", lo que dificultó las tareas de búsqueda.
El operativo se desplegó durante varios días y contó con la participación de bomberos, personal de Defensa Civil y diferentes divisiones de la Policía bonaerense: "Se patrulló desde el domingo, pero el hallazgo se concretó hoy. Fue un trabajo conjunto y muy minucioso", afirmó.
"No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con el análisis tecnológico realizado por los peritos", añadió el fiscal, que explicó que las cámaras de seguridad del predio y los testimonios de testigos del camping fueron determinantes para localizar el área en la que finalmente se encontró el cuerpo.
En tanto, el principal acusado, identificado como Ángel Andrés Gutiérrez, fue indagado el lunes por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género". Durante la audiencia, se negó a declarar y rechazó someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, una actitud que el fiscal calificó como "sospechosa"
El funcionario también confirmó que el teléfono de Débora aún no fue hallado, pero los mensajes extraídos del celular del imputado serían posteriores al momento estimado del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra para encubrir el femicidio.
Según las pericias preliminares, el asesinato habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo: "En ese rango de horas sucedió todo. El acusado se retiró caminando del camping por el túnel de salida", concluyó.
