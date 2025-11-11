Femicidio en Necochea: cómo fueron las últimas horas de Débora Bulacio

Guillermo Rodriguez

El funcionario también confirmó que el teléfono de Débora aún no fue hallado, pero los mensajes extraídos del celular del imputado serían posteriores al momento estimado del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra para encubrir el femicidio.

Según las pericias preliminares, el asesinato habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo: "En ese rango de horas sucedió todo. El acusado se retiró caminando del camping por el túnel de salida", concluyó.