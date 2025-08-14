Fentanilo adulterado: el dueño de HLB Pharma habla de sabotaje y apunta a un exdirectivo

Además, cuestionó duramente el accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), asegurando que si el problema se hubiera detectado antes, el retiro del producto del mercado habría sido inmediato y se habrían evitado las muertes. “Quiero que se sepa la verdad. Desde el primer día este caso se manejó con una intensidad y una presión que no he visto nunca en mi vida”, sentenció.