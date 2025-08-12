Fentanilo contaminado: ya son 90 las víctimas y todavía falta investigar casi 10 casos más

Ese trabajo debía hacerlo el personal de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) pero terminó siendo impulsado por el envío de oficios judiciales, informaron desde el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

Kreplak explicó en declaraciones a Radio Con Vos que la ANMAT localizó dos lotes con ampollas de fentanilo contaminado y que "uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente", mientras que del otro "no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle".

"Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", señaló el domingo pasado el juez Kreplak, antes de aclarar que "hoy no circulan ampollas contaminadas".