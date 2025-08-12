Denuncian que hay "lotes mellizos" fentanilo contaminado

hlb pharma.jpg

Desde la investigación enfatizan que no fue una tarea sencilla, por los tiempos propios de los hospitales y de las policías provinciales, que fueron las que finalmente interactuaron con los 188 hospitales, clínicas y droguerías que tenían ampollas de esta droga sin utilizar.

La causa del fentanilo investiga 76 muertes de pacientes que estaban internados en distintos centros de salud de (en principio) Santa Fe, Córdoba, Formosa y la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

De esa cifra, hay confirmadas 48 muertes por las infecciones de las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, de otras 28 se presume que entrarán en el mismo grupo, apenas los estudios genotípicos de los patógenos que realiza el Instituto Malbrán confirmen los diagnósticos.