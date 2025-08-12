Denuncian que hay "lotes mellizos" fentanilo contaminado
Ya son 76 los pacientes que murieron por causa del fentanilo contaminado.
Después de tres meses de investigación, la Justicia localizó finalmente las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaba ubicar del lote que contuvo las dos mismas bacterias encontradas en 76 pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva.
Sobre un lote contaminado de casi 155 mil ampollas, las 232 localizadas ahora completan el grupo de las más de 100 mil que no fueron usadas en pacientes y de las que la Justicia debía no sólo tener la ubicación exacta sino también un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado. Ese trabajo, que debía hacerlo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) pero -aseguran desde el juzgado- terminó siendo impulsado por el envío de oficios judiciales, finalmente está completo.
Sin embargo, la periodista Camila Dolabjian reveló en su cuenta de X que ex empleados del laboratorio denunciaron que había producción de "lotes mellizos", que ampollas que supuestamente se destruyeron se hizo de forma "sospechosa" y que, por lo general, "cuando se contamina una línea de producción, usualmente está todo contaminado".
El viernes la Justicia ordenó un allanamiento en la Clínica Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba y secuestró todas las historias clínicas de los últimos meses. Ocurrió luego de que las autoridades hospitalarias entregaran el historial médico de solamente cuatro pacientes, cuando se sabe que administraron más de 1.600 ampollas contaminadas.
En cuanto a las 232 ampollas que no fueron usadas y de las que faltaba entregar a la Justicia el “acta compromisoria” (usando las palabras de los investigadores), la información permitió completar una grilla elemental para la causa, luego de tomar contacto (“uno a uno”, aclaran) con 188 establecimientos de salud.
Desde la investigación enfatizan que no fue una tarea sencilla, por los tiempos propios de los hospitales y de las policías provinciales, que fueron las que finalmente interactuaron con los 188 hospitales, clínicas y droguerías que tenían ampollas de esta droga sin utilizar.
La causa del fentanilo investiga 76 muertes de pacientes que estaban internados en distintos centros de salud de (en principio) Santa Fe, Córdoba, Formosa y la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
De esa cifra, hay confirmadas 48 muertes por las infecciones de las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, de otras 28 se presume que entrarán en el mismo grupo, apenas los estudios genotípicos de los patógenos que realiza el Instituto Malbrán confirmen los diagnósticos.
