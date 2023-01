Crimen de Fernando Báez Sosa: Burlando adelantó que pedirá falsos testimonios

CRIMEN de BÁEZ SOSA: HABLA FERNANDO BURLANDO PREVIO al COMIENZO de los ALEGATOS

"Son las mismas imágenes, no hay nada editado, no hay nada cambiado", aclaró. Luego, adelantó que "es factible" que pida en su alegato que se investigue a testigos por falso testimonio: "Hay cuatro candidatos, decidimos esperar el momento justo para eso, me parece el momento oportuno hoy", dijo.

Finalmente, sobre la posibilidad de que los rugbiers sean condenados por "homicidio en riña", que sería el cargo que trataría de demostrar la defensa en su alegato, Burlando manifestó: "No lo veo posible, hay mucha contundencia en cuanto a que se trata de una asesinato salvaje, horroroso, donde todo el mundo sabe que a Fernando lo acorralaron, lo atacaron entre ocho personas, planearon la situación, lo amenazaron previamente, salieron en su búsqueda, lo emboscaron. Todo eso se ve".