Crimen de Fernando Pérez Algaba: la relación entre el empresario y un jefe narco

La relación surgió en 2017, cuando Pérez Algaba montó una concesionaria llamada “Hummer Motos” en Ramos Mejía con Julio Michel Katzman, alias “Junior”, un empresario de de 36 años que se dedicaba en los papeles de la AFIP a la venta de autos.

Fernando Pérez Algaba

“Junior” Katzman actualmente se encuentra preso en la cárcel de Devoto desde 2022 procesado por el delito de narcotráfico. Se lo procesó por ser parte de una banda narco que buscaba liderar el negocio de dealer en las villas de La Matanza.

Según la imputación, “Junior” Katzman era subalterno del jefe narco, Esteban Tulli “El Zappatero”, quien también fue detenido a fines de septiembre de 2022.

En los allanamientos realizados por la Delegación Ezeiza de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense se encontraron una avioneta bimotor Piper, a cargo de Katzman, también vendedor de autos de lujo, según detalló Infobae.

empresario descuartizado rolex

Fernando Pérez Algaba aparecía en una foto grupal con Katzman y Tulli en Instagram. Además, entre los papeles que se le encontraron a “Junior”, aparecía el nombre del empresario asesinado.

Incluso, en su indagatoria Katzman habló sobre su relación “comercial” con Pérez Algaba donde confirmó que ambos habían tenido una agencia de autos en Ramos Mejía, pero no se refirió a ningún tipo de rencor hacia su persona.

En un audio enviado por Pérez Algaba a Katzman, el empresario sí aparece un tanto resentido por haber cerrado el negocio.

empresario descuartizado boleto compra venta

Allí menciona: “Ay, Dios mío. ¡Miami, Berlín, Tomorrowland, Tailandia un mes, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, ¿qué le pasa al boludo este? Rolex, ¿cuántos Rolex querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? ¿Por qué cerramos la agencia? ¿Por qué era una verga la esquina? ¿Por qué nos cansamos de Ramos? ¿Por qué no es tu zona? ¿Por qué no era la mía? Dale, Ibiza, andá a dormir, boludo. Viralizá este audio, viralizá este audio, Junior. Lechuga lo manda. Ibiza, no existís”.

Entre los papeles, se encontró el contrato de alquiler de la concesionaria, firmado por Pérez Algaba con fecha de julio de 2017 y con un compromiso de 25 pagarés que iban de 11.500 a 30.500 pesos. También hubo pagos al Municipio de La Matanza por derechos de exhibir publicidad.

empresario descuartizado listado pagarés

Además, hay registros de varias transferencias y ventas de vehículos de alta gama: en 2018, Pérez Algaba le había vendido a Katzman un Audi TT, un BMW M3 y una moto Kawasaki, por casi 200 mil dólares.

Por su parte, el jefe narco, Esteban Tulli “El Zappatero”, negó conocer a Pérez Algaba. Según indicaron en Infobae, el empresario asesinado habría mantenido una relación con una mujer de la familia de Tulli.

Según posteos de Pérez Algaba, la relación con los Tulli no habría terminado bien. En una publicación escribió “Nahuel, vos le compraste autos al Zapatero”, hablándole, tal vez, a Nahuel Vargas, examigo del empresario y testigo en la causa. Durante los allanamientos para detener al narco, se habían encontrado una granja para minar criptomonedas.