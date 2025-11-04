Fiesta trágica en Gualeguaychú: lo echaron por borracho, volvió con un arma y mató a un invitado

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Durante la madrugada del domingo, un joven de 29 años, identificado como Hernán Morales, fue expulsado de su propia fiesta por estar alcoholizado y generar disturbios. Minutos después, regresó al lugar armado con una escopeta y desató una escena de terror que terminó con la vida de uno de los invitados.