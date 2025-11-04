El auto que se volvió viral tras una fiesta de Halloween en San Juan: "Te extraño, infiel"

“Te extraño”, “Volvé” e “Infiel” fueron algunos de los mensajes pintados sobre un Peugeot 207 blanco, que quedó en medio del estacionamiento de un boliche en el Médano de Oro, provocando asombro entre los presentes. La escena fue grabada por una joven que asistía a la fiesta del 31 de octubre y subió el video con el texto: “Vas a bailar y te encontrás con esto a la salida”.