El auto que se volvió viral tras una fiesta de Halloween en San Juan: "Te extraño, infiel"
Un Peugeot 207 apareció cubierto de mensajes escritos con pintura durante la madrugada, y las imágenes sorprendieron a los jóvenes que salían de un boliche.
Un curioso episodio registrado en San Juan durante la madrugada posterior a Halloween se volvió viral en TikTok luego de que un auto apareciera completamente rayado y cubierto de frases cargadas de emoción y enojo.
“Te extraño”, “Volvé” e “Infiel” fueron algunos de los mensajes pintados sobre un Peugeot 207 blanco, que quedó en medio del estacionamiento de un boliche en el Médano de Oro, provocando asombro entre los presentes. La escena fue grabada por una joven que asistía a la fiesta del 31 de octubre y subió el video con el texto: “Vas a bailar y te encontrás con esto a la salida”.
En cuestión de horas, las imágenes acumularon miles de reproducciones y comentarios, en su mayoría mezclando humor con sorpresa. Según medios locales, el episodio ocurrió cerca de las tres de la madrugada, cuando los asistentes salían del lugar y se toparon con el vehículo cubierto de inscripciones rojas y blancas.
“La mejor declaración de Halloween”, escribió irónicamente una usuaria, mientras otros se preguntaban si se trataba de una broma o de una verdadera venganza amorosa.
El hecho coincidió con un operativo policial que terminó con la clausura del boliche esa misma noche. Pese a la viralización, no se conoció la identidad del dueño del vehículo ni si realizó una denuncia por daños materiales.
Entre la incredulidad y las risas, el episodio se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la celebración de Halloween en la provincia. En redes, muchos usuarios coincidieron en que la escena parecía sacada de una película romántica con tintes de despecho, un retrato de cómo los dramas sentimentales también pueden volverse virales.
