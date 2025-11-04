OpenAI anunció que ChatGPT dejará de brindar asesoramiento médico, legal y financiero personalizado

ChatGPT.jpg

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, ChatGPT enfatiza que sus servicios no podrán ser utilizados para “prestación de asesoramiento personalizado que requiera habilitación profesional, como asesoramiento jurídico o médico, sin la intervención adecuada de un profesional acreditado”.

“Las personas deben poder tomar decisiones sobre sus vidas y sus comunidades. Por tanto, no permitimos usar nuestros servicios para manipular o engañar a las personas, interferir en el ejercicio de sus derechos humanos, aprovecharse de sus vulnerabilidades o interferir en su capacidad para recibir educación o acceder a servicios esenciales”, se aclara en las políticas de uso de ChatGPT-

En ese sentido, se especifica que el chatbot de inteligencia artificial no podrá utilizase para “automatización de decisiones de alto riesgo en ámbitos sensibles sin revisión humana” como temas de infraestructura crítica, educación, vivienda, empleo, actividades financieras y crédito, seguros, ámbito jurídico, sanidad, servicios públicos esenciales, componentes de seguridad de productos. seguridad nacional, inmigración y aplicación de la ley.