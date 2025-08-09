Un motociclista cruzó en rojo y fue embestido por un taxi en Palermo

Otro choque: un auto terminó volcado en Floresta

En una mañana accidentada otros dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en el barrio porteño de Villa Santa Rita que se sumó al choque múltiple registrado sobre la Avenida General Paz.

El nuevo accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la esquina de Joaquín V. González y la Avenida Gaona e involucró a un Fiat Palio y un Ford Fiesta.

Debido al fuerte impacto uno de los vehículos volcó sobre la calzada y motivó que las autoridades montaran un operativo para asistir a las víctimas que incluyó a bomberos, ambulancias del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) y la Policía de la Ciudad.