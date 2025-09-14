La semana comienza con una alerta por lluvias fuertes y granizo: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y posible caída de granizo. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
Este lunes 15 de septiembre de 2025 estará complicado en varias provincias debido a una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, para el inicio de la semana también se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, aunque con el correr de las horas irá mejorando el tiempo y desde el mediodía el sol brillará a pleno en varias zonas del AMBA.
Lluvias y granizo: el informe del SMN
Gran parte de las provincias de San Fe, Entre Ríos y Corrientes estarán bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el SMN.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
Este lunes se esperan chaparrones durante la madrugada, que se podían extender en las primeras horas de la mañana pero luego el tiempo mejorará y saldrá el sol. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 3 y 21 grados.
El organismo nacional prevé un martes con buen tiempo y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.
El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 14 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.
Cerrando la semana, el viernes se presentaría con cielo nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.
