La semana comienza con una alerta por lluvias fuertes y granizo: informe del Servicio Meteorológico Nacional

lluvias fuertes.jpg Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

Fuertes tormentas Tormentas y lluvias en Buenos Aires.

Este lunes se esperan chaparrones durante la madrugada, que se podían extender en las primeras horas de la mañana pero luego el tiempo mejorará y saldrá el sol. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 3 y 21 grados.

El organismo nacional prevé un martes con buen tiempo y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.

El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 14 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.

Cerrando la semana, el viernes se presentaría con cielo nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.