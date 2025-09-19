Impresionante choque múltiple en el Camino del Buen Ayre: hay cinco vehículos involucrados
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 3, mano a Panamericana. También se registró un choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo.
En las primeras horas de este viernes, un violento choque múltiple se registró en el camino Buen Ayres, a la altura del kilómetro 3, mano a Panamericana. El siniestro involucró a cinco vehículos que sufrieron importantes daños, y provoca restricciones en la circulación.
Según informaron fuentes policiales, el aviso del siniestro se registró cerca de las 6.45 de la mañana. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la colisión entre varios autos. Lo que generó un colapso en le tránsito.
El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asiste en el lugar a los ocupantes de los vehículos, que resultaron con heridas leves. En la zona se registran demoras en el tránsito.
En paralelo al siniestro ocurrido en la Autopista 25 de Mayo en la mañana de este viernes entre un micro y un ato, donde dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital de la zona.
El siniestro ocurrió a la altura de la avenida Jujuy, mano al barrio San Cristóbal, cuando el micro embistió al vehículo. El impacto bloqueó por completo la salida de la autopista y, en medio de la maniobra, un segundo camión intentó superar al que había chocado y terminó interrumpiendo aún más la circulación.
El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asiste en el lugar a los ocupantes de los vehículos, que resultaron con heridas leves. Y uno de los heridos debió ser trasladado en el helicóptero. Mientras tanto, personal policial trabaja para encauzar el tránsito y la empresa concesionaria AUSOL se encarga de señalizar la zona afectada.
En un primer momento, el desvío para vehículos livianos se realizó por la avenida Entre Ríos, lo que provocó un fuerte colapso en la zona.
En el lugar intervinieron AUSA, personal de Seguridad Vial y el SAME, que acudió de inmediato con ambulancias.
