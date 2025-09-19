Impresionante choque múltiple en el Camino del Buen Ayre: hay cinco vehículos involucrados

El siniestro ocurrió a la altura de la avenida Jujuy, mano al barrio San Cristóbal, cuando el micro embistió al vehículo. El impacto bloqueó por completo la salida de la autopista y, en medio de la maniobra, un segundo camión intentó superar al que había chocado y terminó interrumpiendo aún más la circulación.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asiste en el lugar a los ocupantes de los vehículos, que resultaron con heridas leves. Y uno de los heridos debió ser trasladado en el helicóptero. Mientras tanto, personal policial trabaja para encauzar el tránsito y la empresa concesionaria AUSOL se encarga de señalizar la zona afectada.

En un primer momento, el desvío para vehículos livianos se realizó por la avenida Entre Ríos, lo que provocó un fuerte colapso en la zona.

En el lugar intervinieron AUSA, personal de Seguridad Vial y el SAME, que acudió de inmediato con ambulancias.