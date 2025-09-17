Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires: preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional

.

Alerta por tormentas fuertes: recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para este miércoles 17 de septiembre en el AMBA, el SMN preveía otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.

En este sentido, el pronóstico indicaba una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; acompañado de temperaturas de entre 11y 24 grados.