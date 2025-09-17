Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires: preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó advertencias por lluvias fuertes y tormentas, con posible caída de granizo, para este miércoles en varios distritos del país.
La semana continúa con clima inestable en buena parte del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este miércoles sus alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que en este caso abarcaban a localidades de la provincia de Buenos Aires y otras siete provincias.
El aviso de nivel amarillo, que rige este miércoles 17 de septiembre, alcanzaba zonas del suroeste de la provincia Buenos Aires; y regiones de Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.
Alerta por tormentas y granizo
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Alerta por tormentas fuertes: recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones:
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para este miércoles 17 de septiembre en el AMBA, el SMN preveía otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
En este sentido, el pronóstico indicaba una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; acompañado de temperaturas de entre 11y 24 grados.
