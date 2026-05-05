Se desploma la temperatura y vuelve el frío polar el AMBA: en qué días la mínima será de un dígito

El desplome de la temperatura: los días más fríos en el AMBA

Aunque se registró un breve paréntesis templado entre el lunes y el martes, el frío regresará con una fuerza inusual para la época. La semana cerrará con tres jornadas consecutivas donde las temperaturas mínimas no superarán el umbral de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

Viernes 8 de mayo: Se espera un marcado desplome térmico con una mínima de apenas 8 °C y una máxima que apenas llegará a los 14 °C .

Sábado 9 de mayo: La tendencia invernal se consolida con otra mañana de 6 °C y una tarde que no superará los 14 °C .

Domingo 9 de mayo: Por ahora, la mínima más baja con 5 grados, subiendo hasta 16.

image Vuelve el frío polar al AMBA. La temperatura de los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Hacia el final del evento meteorológico, lo que resta no es calma, sino un descenso térmico pronunciado. A partir de la madrugada del sábado, se normalizarán los vientos, pero esto permitirá que el aire polar se asiente sobre la región.

A su vez, el domingo 10 de mayo finalizará la semana con un ambiente mucho más tranquilo, pero notablemente más fresco y con cielos despejados que favorecerán la pérdida de calor nocturno.

Se recomienda a la población del AMBA extremar las precauciones, ya que este episodio de frío polar, sumado a los vientos que podrían alcanzar los 70 km/h, generará condiciones climáticas de alto impacto.