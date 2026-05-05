Se desploma la temperatura y vuelve el frío polar el AMBA: en qué días la mínima será de un dígito
Buenos Aires se prepara para el regreso del frío polar, con varias jornadas gélidas. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El otoño se vuelve implacable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la combinación de una ciclogénesis y el posterior ingreso de una masa de aire de origen polar transformarán la región en una verdadera heladera, con otra vez marcas térmicas de una cifra y mucho frío.
Tras un domingo que ya marcó el récord de frío en lo que va del año, con heladas y registros por debajo de los 5 °C, las condiciones meteorológicas se agravarán, aunque previamente transcurrió un inicio de semana con temperaturas casi primaverales, en el marco de fluctuaciones climáticas.
La situación es de especial cuidado debido a la formación de una ciclogénesis a partir del miércoles 6. Según advierte Meteored, este fenómeno no solo traerá lluvias, sino que reforzará los vientos del cuadrante este y sur, aumentando la sensación de frío húmedo y calando en los huesos.
La interacción de varios centros de baja presión sobre el centro-este del país garantiza que, incluso cuando las lluvias cesen, el viento remanente mantenga las marcas térmicas muy por debajo de lo normal para mayo.
El desplome de la temperatura: los días más fríos en el AMBA
Aunque se registró un breve paréntesis templado entre el lunes y el martes, el frío regresará con una fuerza inusual para la época. La semana cerrará con tres jornadas consecutivas donde las temperaturas mínimas no superarán el umbral de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
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Viernes 8 de mayo: Se espera un marcado desplome térmico con una mínima de apenas 8 °C y una máxima que apenas llegará a los 14 °C.
Sábado 9 de mayo: La tendencia invernal se consolida con otra mañana de 6 °C y una tarde que no superará los 14 °C.
- Domingo 9 de mayo: Por ahora, la mínima más baja con 5 grados, subiendo hasta 16.
Hacia el final del evento meteorológico, lo que resta no es calma, sino un descenso térmico pronunciado. A partir de la madrugada del sábado, se normalizarán los vientos, pero esto permitirá que el aire polar se asiente sobre la región.
A su vez, el domingo 10 de mayo finalizará la semana con un ambiente mucho más tranquilo, pero notablemente más fresco y con cielos despejados que favorecerán la pérdida de calor nocturno.
Se recomienda a la población del AMBA extremar las precauciones, ya que este episodio de frío polar, sumado a los vientos que podrían alcanzar los 70 km/h, generará condiciones climáticas de alto impacto.
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