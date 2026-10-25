Fuerte Apache: cómo se vive el avance de la violencia narco en el barrio
Tras el tiroteo que dejó dos muertos y tres heridos, el padre Rodolfo Viano advirtió que los operativos policiales no alcanzan para frenar el narcotráfico.
El feroz tiroteo ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, que dejó dos muertos y al menos tres heridos, volvió a poner en primer plano la problemática del narcotráfico y la violencia.
En ese contexto, el padre Rodolfo Viano advirtió: "Es un problema estructural. Hace años que nuestro barrio Ejército de los Andes padece el flagelo de la droga, con las características de lo que hoy se llama el narco. Que hoy ya no le disputa terreno al Estado, a las fuerzas de seguridad, porque tienen el terreno liberado para operar impunemente".
"Es un problema de carácter estructural que por momentos, particularmente en esta época, recrudece, precisamente cuando el Estado no garantiza otros aspectos de la seguridad, como son la seguridad económica, las expectativas de vida y de futuro que hoy tienen las familias y nuestros niños y jóvenes", sostuvo en diálogo con C5N.
Los operativos policiales y las denuncias de corrupción
El sacerdote también se refirió al despliegue de las fuerzas de seguridad en el barrio y consideró que las medidas implementadas hasta el momento no logran contener la grave situación que se vive.
"Hay un trabajo que hacen las fuerzas de seguridad, pero evidentemente no alcanza y no da los resultados que se esperan. En nuestro barrio, además de una comisaría, en este último tiempo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó las fuerzas especiales", señaló.
Y agregó: "Aun así, con estos operativos de saturación que se generan en el barrio a partir de estos momentos más agudos de violencia, se hacen allanamientos, se retiran drogas y armas, pero no alcanza".
En ese sentido, Viano denunció: "Otro problema estructural que hay es que tenemos ámbitos de corrupción dentro de la Policía".
Feroz tiroteo narco en Fuerte Apache: "Los mayores responsables no son los que mueren"
Al analizar la dinámica de los enfrentamientos, el padre Rodolfo Viano diferenció a los jóvenes que participan directamente de los episodios violentos de quienes, según su interpretación, conducen las organizaciones narcocriminales.
"Los mayores responsables no son los que mueren. Los que mueren son soldaditos, jóvenes desquiciados por la droga, que no encuentran otra expectativa de vida que ser esclavos de los narcos", expresó.
Asimismo, el sacerdote aseguró: "Los narcos se enteran cuándo van a ser los operativos y se retiran varios días y después vuelven o directamente digitan lo que sucede desde afuera del barrio".
"Y sospecho que ni siquiera vuelven sino que ellos viven en countries y manejan todo lo que está pasando en nuestro barrios desde esos lugares", comentó.
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