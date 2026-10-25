Fuerte Apache: cómo se vive el avance de la violencia narco en el barrio

Feroz tiroteo en Fuerte Apache dejó al menos dos muertos

Y agregó: "Aun así, con estos operativos de saturación que se generan en el barrio a partir de estos momentos más agudos de violencia, se hacen allanamientos, se retiran drogas y armas, pero no alcanza".

En ese sentido, Viano denunció: "Otro problema estructural que hay es que tenemos ámbitos de corrupción dentro de la Policía".

Feroz tiroteo narco en Fuerte Apache: "Los mayores responsables no son los que mueren"

Al analizar la dinámica de los enfrentamientos, el padre Rodolfo Viano diferenció a los jóvenes que participan directamente de los episodios violentos de quienes, según su interpretación, conducen las organizaciones narcocriminales.

"Los mayores responsables no son los que mueren. Los que mueren son soldaditos, jóvenes desquiciados por la droga, que no encuentran otra expectativa de vida que ser esclavos de los narcos", expresó.

Feroz tiroteo en Fuerte Apache dejó al menos dos muertos

Asimismo, el sacerdote aseguró: "Los narcos se enteran cuándo van a ser los operativos y se retiran varios días y después vuelven o directamente digitan lo que sucede desde afuera del barrio".

"Y sospecho que ni siquiera vuelven sino que ellos viven en countries y manejan todo lo que está pasando en nuestro barrios desde esos lugares", comentó.