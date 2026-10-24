Brote de meningitis posquirúrgica en hospital de Mendoza deja como saldo dos muertos
Las autoridades de la provincia cuyana ordenaron la suspensión de cirugías en un nosocomio privado por un brote de meningitis posquirúrgica que hasta ahora causó cuatro casos y dos muertes.
El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza activó una alerta sanitaria y ordenó la suspensión preventiva de todas las cirugías en el Hospital Privado, nosocomio ubicado en la capital de la provincia, por un brote de meningitis.
La medida se dispuso luego de que se detectara un brote posquirúrgico asociado a la bacteria Serratia marcescens, y las autoridades provinciales confirmaron que, hasta el momento, fueron cuatro pacientes infectados, dos de los cuales ya fallecieron.
La alarma se encendió el miércoles último, cuando profesionales del Hospital Central atendieron a pacientes que habían sido operados previamente en el mencionado establecimiento privado y presentaban síntomas compatibles con una infección bacteriana grave.
A partir de esa coincidencia clínica, el gobierno provincial inició una investigación epidemiológica para determinar el origen del brote de meningitis posoperatoria que alarma a los mendocinos, especialmente a aquellos que tuvieron algún tipo de atención en el nosocomio investigado.
Operativo sanitario: qué se está investigando
El jueves pasado, equipos técnicos del Ministerio realizaron inspecciones en el Hospital Privado, con participación de la Dirección de Epidemiología, Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia.
Durante el operativo se tomaron muestras para estudios de laboratorio y se inició un análisis exhaustivo de los procedimientos quirúrgicos, revisando exhaustivamente anestésicos, antisépticos, medicamentos y soluciones, instrumental quirúrgico y materiales utilizados durante las cirugías allí efectuadas.
El objetivo es identificar una posible fuente de contaminación y determinar si existió un insumo, procedimiento o elemento común que haya favorecido la transmisión de la bacteria Serratia marcescens.
Las autoridades esperan contar con resultados preliminares de laboratorio en los próximos días, que podrían ayudar a determinar si el brote se originó en un insumo contaminado, una falla en la cadena de esterilización o un procedimiento quirúrgico específico.
Recomendaciones para quienes fueron operados en octubre
Además, las autoridades llevan adelante una búsqueda activa de otros pacientes potencialmente expuestos, especialmente aquellos que fueron operados durante octubre en el Hospital Privado de Mendoza.
De hecho, el Ministerio de Salud mendocino recomendó que todas las personas que hayan sido sometidas a una cirugía en ese establecimiento durante octubre y presenten síntomas compatibles con una infección grave, consulten de inmediato a un profesional de la salud.
Los signos de alarma son:
- Fiebre alta
- Dolor de cabeza intenso
- Vómitos
- Rigidez de nuca
- Alteraciones del estado de conciencia
- Otros síntomas neurológicos
Qué es la bacteria Serratia marcescens
Serratia marcescens es una bacteria oportunista que suele encontrarse en ambientes húmedos, como el agua, los desinfectantes o el instrumental médico. En hospitales puede causar infecciones graves, especialmente en pacientes internados o sometidos a cirugías, si logra ingresar al organismo a través de heridas o procedimientos invasivos.
Provoca cuadros como meningitis, neumonía, infecciones urinarias o de heridas quirúrgicas, y se caracteriza por su resistencia a varios antibióticos, lo que complica el tratamiento y exige medidas estrictas de control y esterilización.
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