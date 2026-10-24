Brote de meningitis posquirúrgica en hospital de Mendoza deja como saldo dos muertos

Durante el operativo se tomaron muestras para estudios de laboratorio y se inició un análisis exhaustivo de los procedimientos quirúrgicos, revisando exhaustivamente anestésicos, antisépticos, medicamentos y soluciones, instrumental quirúrgico y materiales utilizados durante las cirugías allí efectuadas.

Todo lo utilizado en los quirófanos está siendo analizado. Imagen IA

El objetivo es identificar una posible fuente de contaminación y determinar si existió un insumo, procedimiento o elemento común que haya favorecido la transmisión de la bacteria Serratia marcescens.

Las autoridades esperan contar con resultados preliminares de laboratorio en los próximos días, que podrían ayudar a determinar si el brote se originó en un insumo contaminado, una falla en la cadena de esterilización o un procedimiento quirúrgico específico.

Recomendaciones para quienes fueron operados en octubre

Además, las autoridades llevan adelante una búsqueda activa de otros pacientes potencialmente expuestos, especialmente aquellos que fueron operados durante octubre en el Hospital Privado de Mendoza.

De hecho, el Ministerio de Salud mendocino recomendó que todas las personas que hayan sido sometidas a una cirugía en ese establecimiento durante octubre y presenten síntomas compatibles con una infección grave, consulten de inmediato a un profesional de la salud.

Los signos de alarma son:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Vómitos

Rigidez de nuca

Alteraciones del estado de conciencia

Otros síntomas neurológicos

Qué es la bacteria Serratia marcescens

Serratia marcescens es una bacteria oportunista que suele encontrarse en ambientes húmedos, como el agua, los desinfectantes o el instrumental médico. En hospitales puede causar infecciones graves, especialmente en pacientes internados o sometidos a cirugías, si logra ingresar al organismo a través de heridas o procedimientos invasivos.

Provoca cuadros como meningitis, neumonía, infecciones urinarias o de heridas quirúrgicas, y se caracteriza por su resistencia a varios antibióticos, lo que complica el tratamiento y exige medidas estrictas de control y esterilización.