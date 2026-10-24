Feroz tiroteo en Fuerte Apache dejó dos muertos y al menos tres heridos

Conmoción en Fuerte Apache por el hallazo del cuerpo de un hombre calcinado

Meses atrás, un escenario de extrema violencia conmocionó a los vecinos de Fuerte Apache por un macabro hallazo de un hombre incinerado.

El cuerpo de un joven calcinado y con un presunto impacto de bala en la cabeza fue descubierto en medio de lo que la Justicia sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El hallazgo en el Nudo 6 del complejo habitacional y según confirmaron en aquel momento fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el cadáver correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años de edad.