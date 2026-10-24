Feroz tiroteo en Fuerte Apache dejó dos muertos y al menos tres heridos
La balacera fue en la madrugada de este sábado y la protagonizaron presuntas bandas narco.
Una violenta balacera entre presuntas bandas narco ocurrida en la madrugada de este sábado en el barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, dejó un saldo de dos muertos y al menos tres heridos.
El tiroteo fue en el marco de una batalla entre supuestas organizaciones delictivas que se estarían disputando el control territorial para la venta de drogas en la zona.
Video: así fue el feroz tiroteo en Fuerte Apache
Según el portal SM Noticias, vecinos de Fuerte Apache identificaron a uno de los fallecidos como Tiziano Gauna, presunto integrante de una de las facciones, en tanto que la segunda víctima fatal perdió la vida tras ser trasladado en moto por allegados bajo el fuego cruzado.
El foco principal del tiroteo se localizó en las inmediaciones del tanque de agua comunitario del complejo habitacional, donde habitantes del barrio grabaron videos en los que se oyen ráfagas de más de 50 disparos, incluyendo sonidos compatibles con armas automáticas de alto calibre.
Tras los incidentes, la Policía de la Provincia de Buenos Aires dispuso un refuerzo de personal para patrullar y asegurar el perímetro del barrio. En tanto, las autoridades judiciales ordenaron diligencias urgentes para lograr identificar y detener a todos los partícipes del enfrentamiento.
Conmoción en Fuerte Apache por el hallazo del cuerpo de un hombre calcinado
Meses atrás, un escenario de extrema violencia conmocionó a los vecinos de Fuerte Apache por un macabro hallazo de un hombre incinerado.
El cuerpo de un joven calcinado y con un presunto impacto de bala en la cabeza fue descubierto en medio de lo que la Justicia sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.
El hallazgo en el Nudo 6 del complejo habitacional y según confirmaron en aquel momento fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el cadáver correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años de edad.
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