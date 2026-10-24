El impacto del "Súper Niño" en América Latina y el mundo: un fenómeno que redefine el clima global

Alteraciones en la biología marina y la pesca comercial

El calentamiento de la franja ecuatorial del Pacífico desplazó las masas de agua fría ricas en nutrientes de la corriente de Humboldt. Este cambio térmico provocó la migración hacia el sur de especies comerciales clave como la anchoveta y la merluza, afectando la actividad de las flotas pesqueras en Perú y Chile. La disminución en las capturas no solo repercute en las exportaciones pesqueras de la región, sino que altera la cadena trófica de la fauna marina costera, afectando a aves y mamíferos.