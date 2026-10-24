El comunicado de Alpine tras la frase antiargentina de un periodista inglés sobre Franco Colapinto

La controversia se desató en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, cuando el polémico presentador británico, invitado VIP en el box del equipo Alpine, lanzó un repudiable comentario al aire de la cadena Sky Sports sobre la sanción aplicada al pilarense en la clasificación: "Franco tiene una gran penalización por ser argentino, probablemente. Bueno, le daría una para eso", disparó el periodista entre risas.