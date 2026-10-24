El comunicado de Alpine tras la frase antiargentina de un periodista inglés sobre Franco Colapinto
Luego de que Jeremy Clarkson ironizara con sancionar al argentino "por su nacionalidad", la escudería francesa se desmarcó del conductor y respaldó al piloto.
La controversia se desató en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, cuando el polémico presentador británico, invitado VIP en el box del equipo Alpine, lanzó un repudiable comentario al aire de la cadena Sky Sports sobre la sanción aplicada al pilarense en la clasificación: "Franco tiene una gran penalización por ser argentino, probablemente. Bueno, le daría una para eso", disparó el periodista entre risas.
La respuesta oficial de la escudería
Frente al repudio masivo que provocaron sus dichos en redes sociales, la cúpula directiva del equipo emitió una aclaración inmediata para desvincularse de su invitado y fijar la postura institucional de la marca:
"Somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo", expresaron desde la estructura francesa.
Un historial de provocaciones
El episodio sumó un nuevo capítulo al tenso historial de Clarkson con el país, recordando el grave incidente que protagonizó en 2014 en Tierra del Fuego durante la grabación de Top Gear, cuando debió abandonar el territorio nacional tras utilizar una patente con alusiones a la guerra de Malvinas.
En tanto, ajeno a los cruces extradeportivos del paddock, Colapinto enfoca sus energías en revertir la posición en la grilla y completar una sólida actuación en el circuito de Austin.
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