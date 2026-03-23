Fumador y goloso: cayó el ladrón serial de kioscos en Mar del Plata
Esta vez lo atraparon con 11 chocolates y 15 atados de cigarrillos. Se lo acusa de efectuar al menos otros cinco robos similares.
Un hombre de 37 años fue detenido en el centro de Mar del Plata acusado de protagonizar una seguidilla de robos a kioscos bajo la misma modalidad, combinando amenazas con arma de fuego y un insólito botín: dinero en efectivo, cigarrillos y chocolates. Está sospechado de cometer al menos otros cinco hechos delictivos similares en los últimos dos meses.
El hecho que derivó en su captura ocurrió este domingo cerca de las 20:30, en un kiosco abierto las 24 horas ubicado sobre la avenida Colón al 2600.
Tal como quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad, el sospechoso ingresó al local vestido con un buzo gris, gorra con visera marrón y una mochila negra. Una vez dentro, amenazó al empleado con un arma de fuego, pasó detrás del mostrador y se robó dinero 15 mil pesos en efectivo, 15 atados de cigarrillos y 11 chocolates de conocidas marcas.
Tras el llamado por parte de la víctima al 911, efectivos del Gabinete de Robos Agravados a Comercios que patrullaban la zona lograron interceptar al sospechoso a pocas cuadras del robo, en la intersección de Falucho y Entre Ríos.
Durante el procedimiento de requisa, los efectivos encontraron en su poder parte del insólito botín, incluyendo la particular selección de golosinas. Además, el sospechoso se había cambiado de ropa para intentar despistar a los policías.
Tras su aprehensión, los investigadores constataron que se trataba de un famoso ladrón de kioscos “serial” de Mar del Plata, acusado de cometer una seguidilla de hechos bajo la misma modalidad en el último mes y medio.
Según fuentes policiales, el detenido, identificado como Santiago Leonardo Pacheco, estaría vinculado a al menos otros cinco robos ocurridos entre febrero y marzo, todos bajo una mecánica similar y en distintos kioscos de Mar del Plata, principalmente en la zona céntrica.
En varios casos, los videos grabados por cámaras de seguridad fueron clave para su reconocimiento.
Entre los episodios que se le atribuyen a Pacheno figuran asaltos en locales de Corrientes al 2600, Gascón al 2700, la avenida Colón y también en inmediaciones de Luro y la costa. En uno de los hechos, incluso, habría logrado llevarse una suma cercana a los 80 mil pesos, además de mercadería.
El detenido quedó a disposición de la UFIJE N°14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, y fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecerá mientras avanza la investigación.
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