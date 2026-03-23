Fumador y goloso: cayó el ladrón serial de kioscos en Mar del Plata

ladron serial kiosco mar del plata (1)

Tras su aprehensión, los investigadores constataron que se trataba de un famoso ladrón de kioscos “serial” de Mar del Plata, acusado de cometer una seguidilla de hechos bajo la misma modalidad en el último mes y medio.

ladrón serial kiosco Mar del Plata

Según fuentes policiales, el detenido, identificado como Santiago Leonardo Pacheco, estaría vinculado a al menos otros cinco robos ocurridos entre febrero y marzo, todos bajo una mecánica similar y en distintos kioscos de Mar del Plata, principalmente en la zona céntrica.

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En varios casos, los videos grabados por cámaras de seguridad fueron clave para su reconocimiento.

Entre los episodios que se le atribuyen a Pacheno figuran asaltos en locales de Corrientes al 2600, Gascón al 2700, la avenida Colón y también en inmediaciones de Luro y la costa. En uno de los hechos, incluso, habría logrado llevarse una suma cercana a los 80 mil pesos, además de mercadería.

El detenido quedó a disposición de la UFIJE N°14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, y fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecerá mientras avanza la investigación.

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