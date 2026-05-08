Brutal robo en Valentín Alsina: así asaltaron a una mujer cuando volvía de hacer las compras

Al no poder reducirla rápidamente, el asaltante llamó a su cómplice para que lo ayudara. Entre los dos lograron sacarle las llaves del auto mientras la mujer permanecía tirada en la vereda, intentando defenderse. Una vez que consiguieron su objetivo, ambos corrieron hacia el vehículo.

Según se observa en el video, justo en ese instante un camión pasó por el lugar. A pesar de los gritos desesperados y las señales de auxilio de la víctima, el conductor continuó avanzando y no intervino.

En paralelo, uno de los ladrones logró abrir la puerta del auto y subió al asiento del conductor mientras el otro rodeó el vehículo y se acomodó del lado del acompañante.

La mujer logró levantarse y caminó hacia el auto en un intento desesperado por impedir el robo, pero ya era demasiado tarde: los delincuentes dieron marcha atrás y escaparon rápidamente del lugar a bordo del Chevrolet robado.

En tanto, el camionero finalmente frenó en la esquina, pero no llegó a evitar la fuga de los asaltantes.

Hasta el momento, el vehículo no fue recuperado y los delincuentes continúan prófugos. La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras las cámaras de seguridad son analizadas para intentar identificar a los responsables del violento robo en Valentín Alsina.