Brutal robo en Valentín Alsina: así asaltaron a una mujer cuando volvía de hacer las compras
La víctima fue sorprendida por dos delincuentes que la interceptaron a plena luz del día cuando estaba por entrar a su casa.
Una mujer fue víctima de un violento robo en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús, cuando regresaba de hacer las compras en su auto y estaba a punto de ingresar a su casa. Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video grabado una cámara de seguridad privada de la cuadra.
El hecho de inseguridad ocurrió el jueves a las 10.45 de la mañana. Según se observa en las imágenes, todo sucedió en apenas un minuto.
Así fue el brutal robo a una mujer en Valentín Alsina
La víctima regresaba de hacer las compras a bordo de un Chevrolet azul, el cual estacionó frente a su casa, y se disponía a buscar las llaves para abrir la puerta de entrada a la vivienda cuando todo se transformó en una brutal escena de inseguridad.
En ese momento, aparecieron dos delincuentes caminando por la vereda con total tranquilidad. Sin mediar palabra, de un instante a otro, uno de ellos se abalanzó sobre la mujer con una violencia desmedida, la arrastró varios metros y la tiró al piso con la intención de robarle las llaves del auto. La víctima intentó resistirse y comenzó un forcejeo en plena calle.
Al no poder reducirla rápidamente, el asaltante llamó a su cómplice para que lo ayudara. Entre los dos lograron sacarle las llaves del auto mientras la mujer permanecía tirada en la vereda, intentando defenderse. Una vez que consiguieron su objetivo, ambos corrieron hacia el vehículo.
Según se observa en el video, justo en ese instante un camión pasó por el lugar. A pesar de los gritos desesperados y las señales de auxilio de la víctima, el conductor continuó avanzando y no intervino.
En paralelo, uno de los ladrones logró abrir la puerta del auto y subió al asiento del conductor mientras el otro rodeó el vehículo y se acomodó del lado del acompañante.
La mujer logró levantarse y caminó hacia el auto en un intento desesperado por impedir el robo, pero ya era demasiado tarde: los delincuentes dieron marcha atrás y escaparon rápidamente del lugar a bordo del Chevrolet robado.
En tanto, el camionero finalmente frenó en la esquina, pero no llegó a evitar la fuga de los asaltantes.
Hasta el momento, el vehículo no fue recuperado y los delincuentes continúan prófugos. La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras las cámaras de seguridad son analizadas para intentar identificar a los responsables del violento robo en Valentín Alsina.
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