Video: escapó tras un robo en Villa Devoto y terminó escondido en la cucha de un perro
El delincuente aplicó una insólita táctica para evitar ser detenido. Cayó junto a su cómplice tras un operativo de la Policía de la Ciudad en La Tablada.
Dos delincuentes acusados de robar pertenencias de diferentes vehículos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una intensa persecución que inició en Villa Devoto y culminó en La Tablada, partido de La Matanza. Uno de ellos, con frondoso prontuario, intentó refugiarse en el patio de una vecina ocultándose en la cucha de un perro.
La persecución se inició luego de que personal del Centro de Monitoreo Urbano detectara un robo a un vehículo estacionado en las calles Mercedes y Asunción, del barrio porteño de Villa Devoto. A partir de ahí, se realizó el seguimiento de los delincuentes con el objetivo de capturarlos.
Luego de caminar algunas cuadras, los ladrones se subieron a un auto Ford Fiesta azul para emprender la fuga. Fue entonces cuando personal del Anillo Digital lo detectó sobre la traza de la General Paz, a la altura de la bajada de Avenida de los Corrales. Las características del vehículo coincidían con todos los datos aportados por los efectivos de la Policía porteña.
Robo y persecución desde Villa Devoto a La Tablada
A partir de esa alerta, los efectivos visualizaron el auto y les ordenaron a sus ocupantes que detuviera la marcha para identificarlos, pero los sospechosos no acataron la indicación policial y escaparon hacia el interior del conurbano bonaerense, en dirección a Villa Insuperable, en La Tablada.
Un ladrón terminó escondido en la cucha de un perro
Tras una persecución, los ocupantes abandonaron el vehículo en la zona de Colón y Reconquista y continuaron la fuga a pie. A los pocos metros, la Policía de la Ciudad logró aprehender a uno de ellos, de 27 años.
Pero lo más insólito ocurrió minutos después: mientras los efectivos realizaban la requisa del rodado, una vecina alertó que otro de los sospechosos se encontraba escondido dentro de su propiedad, más precisamente, en la cucha de su perro ubicada en el jardín del frente de la casa.
El prontuario del ingenioso ladrón
Al advertir la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue detenido. Se comprobó que este sospechoso, de 34 años, era el conductor del vehículo que había evadido la orden de detención en la intervención inicial.
Además, al consultar los antecedentes de último detenido, se constató que registraba dos pedidos de capturas vigentes: una por encubrimiento agravado, a solicitud del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, y otra por robo calificado, requerida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Lomas de Zamora.
En paralelo, durante la requisa del Ford Fiesta se secuestraron tres llaves codificadas, dinero en efectivo y varias tarjetas.
En este caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza Alejandra Provitola, con intervención de la Secretaría N°118 de Mateo Sartal, que dispuso la detención de ambos hombres en calidad de incomunicados, el secuestro del rodado y de los elementos hallados, y las demás medidas de rigor.
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