Gastón Zárate, el "perejil" del Caso Nora Dalmasso, rompió el silencio tras la identificación de un nuevo sospechoso

En diálogo con C5N, Zárate dijo que los policías y fiscales de la causa "estaban ensañados con que yo era el asesino". "Yo me quedaba tranquilo porque sabía que no había echo nada", dijo.

Además recordó que trabajó seis meses en la casa y estuvo "remodelando la habitación de Nora Dalmasso". "Nunca pensé nada, yo iba a trabaja", contó el hombre y reveló que todos los trabajadores tenían contacto con Dalmasso. "Ella nos saludaba, nos pasaba un vaso con agua. Todo normal. La señora era muy buena. El que era más frío era Macarrón", agregó.

En cuanto a su opinión sobre el nuevo sospechoso, Roberto Barzola, uno de los pulidores de pisos que estaba trabajando en la casa del matrimonio, Zárate aseguró que "ocultaba algo". "Era un tipo baboso con las mujeres, era raro".

La vida de Gastón Zárate cambió para mal, ya que según cuenta, a partir de quedar procesado por este caso, ya no pude trabajar más en los country como lo hacía hasta el momento, aunque en este momento tiene una empresa de mudanzas en las que trabaja solo. "La gente me dice cosas por las redes. Dejé de pintar, ahora me dedico a otra cosa".

"Me gustaría que se encuentre el asesino, así quedamos libres los que estuvimos en sospecha. Sería un alivio para nosotros", agregó.

Quién es el nuevo sospechoso en el caso de Nora Dalmasso

El nuevo sospechoso fue identificado Roberto Barzola (45), uno de los pulidores de pisos que estaba trabajando en la casa del matrimonio. Tenía 27 años al momento del hecho y es de Rio Cuarto, donde fue el crimen. En 2007 la familia de la victima había pedido que se lo incluyera en la lista de personas a cotejar su ADN. Pero el entonces fiscal del caso no lo contemplo.

El avance en el caso fue confirmado el lunes 23 de diciembre por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, en el marco de una investigación que se inició en octubre de 2022 con el objetivo de saber quién la asesinó. El fiscal de Río Cuarto, Pablo Jávega, había ordenado tomar 200 muestras de ADN. El caso está prescripto y el viudo Marcelo Macarrón, que había ido a juicio acusado de homicidio, fue absuelto.

"La Unidad Fiscal Especial actuante en la ciudad de Río Cuarto informa que una persona de sexo masculino figura como aportante compatible con las huellas genéticas colectadas en cinto de bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en zona inguinal de la misma", detalló esta mañana a través de un comunicado la Justicia cordobesa.

El objetivo de la Justicia para avanzar con estos cotejos fue ponerle nombre y apellido a los rastros genéticos hallados en el cinto de la bata que usaron para estrangular y matar a Nora. En esa prenda se encontraron dos perfiles de ADN. Uno de ellos es de Macarrón, que se concluyó que llegó allí porque vivía en la misma casa. El otro era hasta ahora de un NN. Se sabía, sí, que no pertenecían a ninguno de los imputados ni a los policías o conocidos que estuvieron en la escena del crimen.

El objetivo final de la causa que instruye Jávega es llegar a la verdad histórica del crimen de Nora Dalmasso. La Fiscalía informó que seguirá avanzando en el análisis del resto de las pruebas disponibles, para terminar de cerrar la secuencia de cómo ocurrió el hecho.