Detuvieron a la hermana de uno de los narcos más peligrosos del país con una extraña arma

Arma hermana narco La modificada pistola que fue decomisada por la PSA.

Los peritajes buscan determinar si la pistola semiautomática fue modificada para transformarla en un arma automática, casi una ametralladora tumbera. No es un dato menor que en Rosario armeros del delito lleven adelante ese trabajo, porque significa que una banda puede aumentar su volumen de fuego con pistolas que están más al alcance de sus manos.

Entre los detenidos se encuentra una mujer, hermana de Lindor Alvarado, uno de los principales referentes del narcotráfico rosarino e histórico rival de la organización criminal conocida como "Los Monos", quien registra antecedentes penales por infracción a la Ley Nº 23.737 de estupefacientes y habría estado cumpliendo una condena de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, consignó el reporte oficial.

Alvarado no solo se mostraba como uno de los jefes que ordenaba asesinatos desde su calabozo en el penal federal de Ezeiza, sino que también expuso la dimensión de sus redes criminales cuando en marzo de 2023 planeó una audaz fuga de la prisión. Esa idea planteaba incluso la utilización de un helicóptero para que Alvarado se escapase directamente desde el patio del penal. Y no fue un proyecto diseñado solamente por alguien al que le sobraba tiempo tras las rejas. Se puso en marcha la tentativa de evasión, que fue bloqueada por información que le llegó a los penitenciarios.

El plan quedó neutralizado por los investigadores y por un operativo de detectives PFA, que también tiene tintes de cinematográfico. Como ya sabían que el plan se iba a poner en marcha, dejaron que el helicóptero despegara de Gualeguaychú, y luego fuera a hacia la provincia de Buenos Aires. La aeronave fue interceptada en Moreno, y desde ese momento se realizaron acciones conjuntas tanto dentro como fuera del penal de Ezeiza.

Ahora, la sorprendida por la acción policial fue la hermana de Alvarado. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que el arma secuestrada fue sometida a las pericias correspondientes.