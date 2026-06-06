Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga hoy y hasta cuándo se queda el mal clima
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias lleguen de forma inmediata al AMBA. Qué dice el informe del tiempo.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la llegada de forma inminente de las lluvias, en un marcado inicio de clima inestable que se quedaría durante varias horas, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El informe no es para nada alentador en la Ciudad y conurbano bonaerense, con probabilidades de lloviznas este sábado desde horas de la tarde, aunque mejorando en la noche con cielo nublado. La temperatura se mantiene agradable, con marcas de entre 12 y 18 grados.
Del mismo modo, el domingo se espera pasado por agua, con lloviznas todavía en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; acompañadas de temperaturas de entre 11 y 16 grados.
Cuándo se van las lluvias del AMBA y cómo sigue el clima
La inestabilidad seguiría este lunes en el AMBA, en un inicio de semana con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando con cielo mayormente nublado desde la tarde y noche. El termómetro rondará entre 12 y 15 grados.
Para el martes sí se espera por buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado durante las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.
Se espera un leve descenso de las temperaturas desde el miércoles. Promediando la semana, la jornada tendría cielo mayormente nublado, con una marca mínima de 9 grados y una máxima que alcanzaría los 15.
Para el jueves se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, acompañado de un termómetro que rondará entre 8 grados para la mínima y 16 para la máxima.
Cerrando la nueva semana, el AMBA espera por un viernes con cielo todavía parcialmente nublado y con temperaturas que oscilarán entre 6 y 16 grados.
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