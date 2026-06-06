Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga hoy y hasta cuándo se queda el mal clima

Cuándo se van las lluvias del AMBA y cómo sigue el clima

La inestabilidad seguiría este lunes en el AMBA, en un inicio de semana con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando con cielo mayormente nublado desde la tarde y noche. El termómetro rondará entre 12 y 15 grados.

Para el martes sí se espera por buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado durante las primeras horas del día, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.

Se espera un leve descenso de las temperaturas desde el miércoles. Promediando la semana, la jornada tendría cielo mayormente nublado, con una marca mínima de 9 grados y una máxima que alcanzaría los 15.

Para el jueves se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, acompañado de un termómetro que rondará entre 8 grados para la mínima y 16 para la máxima.

Cerrando la nueva semana, el AMBA espera por un viernes con cielo todavía parcialmente nublado y con temperaturas que oscilarán entre 6 y 16 grados.