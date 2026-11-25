Durante la presentación oficial realizada horas después en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Wang Wei felicitó a las partes por el mecanismo establecido y destacó a Grupo Indalo como referente entre los medios argentinos en la difusión de la relación bilateral: "Las obras audiovisuales son un vehículo fundamental de la cultura de los pueblos, con la fuerza para atravesar civilizaciones y despertar emociones compartidas", expresó, augurando al público local "una experiencia audiovisual distinta".