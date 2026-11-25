Grupo Indalo selló histórico acuerdo de cooperación con medios chinos: cómo será "Hora China"
Grupo Indalo firmó un acuerdo con medios chinos junto a Classic Media y Masterwork Media, avalado por el embajador Wang Wei, para lanzar "Hora China".
Grupo Indalo firmó este martes un convenio estratégico con las productoras chinas Classic Media y Masterwork Media que marca el inicio de un vínculo de cooperación audiovisual entre la Argentina y el gigante asiático. El primer fruto concreto de esta alianza es el lanzamiento de "Hora China", una nueva franja televisiva dedicada íntegramente a contenidos audiovisuales de ese país, junto con el primer Mes de Exhibición de Obras Audiovisuales Chinas en la Argentina.
El acto de suscripción del acuerdo de cooperación contó con la presencia del embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, quien participó como testigo oficial de la firma y respaldó la iniciativa en representación de la sede diplomática.
Además, el proyecto se articula junto a la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing y cuenta con el apoyo institucional de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA), el organismo estatal encargado de regular y promover la industria audiovisual en esa nación.
Los alcances del convenio y el respaldo diplomático entre Argentina y China
El entendimiento contempla el estreno de producciones chinas dobladas al español para el público local y abre una plataforma de intercambio industrial de largo plazo.
Durante la presentación oficial realizada horas después en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Wang Wei felicitó a las partes por el mecanismo establecido y destacó a Grupo Indalo como referente entre los medios argentinos en la difusión de la relación bilateral: "Las obras audiovisuales son un vehículo fundamental de la cultura de los pueblos, con la fuerza para atravesar civilizaciones y despertar emociones compartidas", expresó, augurando al público local "una experiencia audiovisual distinta".
Por su parte, Tang Dajun, director general de la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing, manifestó su plena voluntad de profundizar los lazos, fomentar el intercambio de contenidos y consolidar nuevos proyectos conjuntos entre las productoras de ambos países.
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