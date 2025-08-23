Guía de multas de tránsito: los valores actualizados en CABA y Provincia de Buenos Aires en agosto
En caso que un conductor transite con una infracción sin abonar, esta puede ocasionarle problemas a la hora de realizar diversos trámites. Los detalles en la nota.
Las multas de tránsito tienen un fin que va más allá de sancionar económicamente a los conductores, ya que también buscan fomentar la seguridad vial y prevenir accidentes. Los montos de estas infracciones cambian según el nivel de gravedad, al mismo tiempo que es importante resaltar que en una multa sin abonar puede acarrear serios dolores de cabeza a la hora de realizar trámites.
Los montos de las multas de tránsito no se fijan al azar, sino que se calculan tomando como referencia las llamadas Unidades Fijas (UF), cuyo valor se determina según el precio del litro de nafta de mayor octanaje. Por este motivo, estos son los valores actualizados de las multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos y la Provincia de Buenos Aires.
Multas de tránsito en CABA: costos actualizados a agosto 2025
Tomando como referencia la Unidad Fija (UF) de CABA, que actualmente vale $731,62, estos son los montos de las multas:
- Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000.
- Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600.
- Tapar la patente: $630.200.
- Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.
- Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.
- Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.
- Obstruir carriles exclusivos: $94.530.
- Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.
- Mal estacionamiento: $63.020.
- No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.
- No tener la VTV: $63.020.
- Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114.
Multas de tránsito en PBA: costos actualizados a agosto 2025
En la provincia de Buenos Aires, donde cada Unidad Fija tiene un valor de $1.435, los montos de las infracciones para agosto son los siguientes:
- Exceso de velocidad: entre $215.250 y $1.435.000.
- Manejar con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre $287.000 y $1.435.000.
- Manejar sin seguro: de $71.750 hasta $143.500.
- Circular por contramano o en banquina: de $283.200 y $1.435.000.
- Pasar un semáforo en rojo: entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento: de $71.750 hasta $143.500.
- No usar tu cinturón de seguridad: entre $143.500 y $717.500.
- Manejar sin patente: de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida: entre $143.500 y $717.500.
- Circular sin VTV: entre $143.500 y $717.500.
