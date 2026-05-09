Atención odontológica y oftalmológica gratuita en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo y dónde
El gobierno porteño dio a conocer el cronograma de atención odontológica y oftalmológica durante la semana próxima, en el marco del Programa Más Servicios en tu Barrio.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó los detalles del cronograma del Programa Más Servicios en tu Barrio para la semana próxima, que comprenderá atención odontológica y oftalmológica gratuita.
En efecto, los días atención irán del 11 al 16 de mayo, cuando los vecinos podrán acceder a atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos puntos porteños, pero teniendo muy en cuenta que serán atendidos con turno requiero previamente.
Los turnos para cualquiera de los servicios pueden solicitarse en la turnera disponible en la biografía de la red social Instagram del Programa Más Servicios en tu Barrio, debiendo considerarse que se otorgarán cupos limitados, de manera que las autoridades recomiendan a los vecinos interesados hacer las reservas apenas se habilitan.
Cronograma de atención
Durante la semana próxima, la atención gratuita se llevará a cabo en los barrios de Núñez, Villa Urquiza, Villa del Parque y Parque Avellaneda, con el siguiente cronograma:
Esquina Crámer (Av. Crámer y Manuela Pedraza, Núñez)
- Lunes 11 de mayo de 16 a 20 horas: Atención odontológica y oftalmológica.
Estación Villa Urquiza (Av. Monroe y Bauness, Villa Urquiza)
- Martes 12 de mayo de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.
- Miércoles 13 de mayo de 9 a 14 horas: Atención odontológica.
Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca y Marcos Sastre, Villa del Parque)
- Jueves 14 de mayo de 9 a 14 horas: Atención oftalmológica.
- Viernes 15 de mayo de 9 a 14 horas: Atención odontológica.
Parque Avellaneda (Av. Directorio 4044, Parque Avellaneda)
- Sábado 16 de mayo de 9 a 14 horas: Atención odontológica y oftalmológica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario