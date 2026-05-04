Multas de tránsito: cuáles son los valores de las infracciones mas caras
Tras el nuevo ajuste, las penas van desde $94.999 y pueden superar los $3.700.000. La actualización se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre. Los detalles en la nota.
En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito recibieron un nuevo ajuste que incrementó el costo de diferentes infracciones, con montos que van desde $94.999 hasta $3.800.000. Esta actualización se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre.
El aumento se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor se vincula al precio de la nafta premium, ajustándose según las variaciones del combustible. De esta manera, las autoridades buscan mejorar la seguridad en la ciudad y disminuir los accidentes causados por errores o imprudencia de los conductores.
El valor de la Unidad Fija
La unidad Fija (UF), es una unidad de medida que se usa para medir el monto de las multas de tránsito en Argentina.
Este sistema facilita el ajuste de las multas, y lo mas común es que se rija por el valor de la nafta de mayor octanaje.
En la Provincia de Buenos Aires, la UF está en aproximadamente $1.896 y fue establecido por la Resolución RS-2026-06643843-GDEBA-SSPYSVMTRAGP. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, los valores se ajustan periódicamente con la nafta premium, pero la mayor diferencia es que la Unidad Fija se establece según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje. El valor actual es de $949,99. Este precio va a estar vigente desde el 3 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.
Multas más caras
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- No respetar los límites de velocidad máximos (entre 400 y 4000 UF): entre $379.996 y $3.799.960
- Conducir con alcohol en sangre (entre 250 y 2000 UF): entre $237.498 y $1.899.980
- Cruzar el semáforo en rojo (entre 300 y 1500 UF): entre $284.997 y $1.424.985
- Tapar o adulterar la patente (1000 UF): $949.990
- No contar con la VTV (entre 100 y 400 UF): entre $94.999 y $379.996
- No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999
- Uso del celular (100 UF): $94.999
Provincia de Buenos Aires
- exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000
- conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de drogas (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000
- circular en contramano o por la banquina (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000
- circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000
- pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
- negarse a mostrar la documentación (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
- no usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
- usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $189.600 y $379.200
- conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600
- mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600
- conducir sin patente (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600
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