Multas de tránsito: cuáles son los valores de las infracciones mas caras

En la Provincia de Buenos Aires, la UF está en aproximadamente $1.896 y fue establecido por la Resolución RS-2026-06643843-GDEBA-SSPYSVMTRAGP. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, los valores se ajustan periódicamente con la nafta premium, pero la mayor diferencia es que la Unidad Fija se establece según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje. El valor actual es de $949,99. Este precio va a estar vigente desde el 3 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.

Multas más caras

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

No respetar los límites de velocidad máximos (entre 400 y 4000 UF): entre $379.996 y $3.799.960

entre $379.996 y $3.799.960 Conducir con alcohol en sangre (entre 250 y 2000 UF): entre $237.498 y $1.899.980

entre $237.498 y $1.899.980 Cruzar el semáforo en rojo (entre 300 y 1500 UF): entre $284.997 y $1.424.985

entre $284.997 y $1.424.985 Tapar o adulterar la patente (1000 UF): $949.990

No contar con la VTV (entre 100 y 400 UF): entre $94.999 y $379.996

No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999

Uso del celular (100 UF): $94.999

Provincia de Buenos Aires

exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000

(150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000 conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de drogas (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000

(200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000 circular en contramano o por la banquina (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000

(200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000 circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000

(300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000 pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

(100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000 negarse a mostrar la documentación (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

(100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000 no usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

(100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000 usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $189.600 y $379.200

conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600

mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600

conducir sin patente (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600